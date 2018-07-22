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Британец доказал, что в 40 лет можно за 5 месяцев добиться кубиков на прессе
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Британец доказал, что в 40 лет можно за 5 месяцев добиться кубиков на прессе 

Bigpicture.ru 4 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
40-летний британский бизнесмен Хетан Пател решил проверить, на что способен его организм, и за пять месяцев сбросил вес с 82 до 63 килограммов. Процент жировой массы в его теле уменьшился с 24,3% до 10%.
Источник: Daily Mail
Пател нанял тренера, который разработал для него план питания и тренировок. Мужчина мог писать ему всякий раз, когда нуждался в поддержке, чтобы не сбиться с пути. До этого ему казалось, что он питается довольно здоровой едой: цельнозерновые хлопья с двумя ложками протеинового коктейля на завтрак, сэндвич с курицей и фрукты на обед, нежирное мясо и овощи или паста на ужин.
Но тренер объяснил Пателу, что с такой диетой желанный пресс не получишь, и разработал для него более легкую диету. Начинать день нужно было с яиц и шпината, затем пить ореховый протеиновый коктейль. В обед и ужин полагалось есть простые блюда вроде куриной грудки и зеленых овощей. Также тренер порекомендовал подопечному жирную рыбу, красное мясо и пищевые добавки.
У Патела была мотивация, чтобы придерживаться программы: в конце эксперимента его ждала фитнес-фотосессия.
Новую диету дополнил безжалостный режим круговых тренировок: жим лежа, подъем гантелей, подтягивания с отягощением и упражнения на гребном тренажере.
Тренировочный комплекс на день:
Жим лежа — 3 подхода по 6-8 повторений. Подтягивания с отягощением — 3 подхода по 6-8 повторений. Подъем гантелей из положения сидя — 3 подхода по 8-10 повторений. Упражнения на гребном тренажере — 3 подхода по 8-10 повторений. Жим лежа узким хватом — 3 подхода по 8-10 повторений. Махи с гантелями в стороны из положения сидя — 3 подхода по 12-15 повторений. Разведение гантелей из наклона — 2 подхода по 15 повторений.
Хетан признается, что эксперимент заставил его дойти до предела своих возможностей: «Все это оказалось для меня проверкой на прочность, я стал более дисциплинированным и сосредоточенным. Теперь я не живу, чтобы есть, а ем, чтобы жить!
Это было жестко. Были дни, когда у меня не было сил даже на то, чтобы думать или вытащить себя из кровати. Но семья помогала мне помнить о призе. Еще я беспокоился, что буду плохо выглядеть на финальных снимках, и это мотивировало. Неделя за неделей я видел, как меняется мое тело, и знал, что смогу достичь цели. В конце концов я увидел, что игра стоит свеч».
Ранние подъемы и сложные упражнения не отбили у Хетана желания продолжать — он будет и дальше придерживаться здорового режима: «Я сделаю это снова. Почему? Потому что мне понравилось. Я получал удовольствие от тренировок, от четкого распорядка и от ощущения своих достижений. Звучит безумно, но я думаю, что могу похудеть еще».
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