5 мифов о похудении

Лишний вес — это история об отношении к Себе и своему Телу. Хорошая новость в том, что это отношение можно изменить. Иногда на пути к изменениям лежат мифы, о которых я хочу вам рассказать.

Миф N1. Голодание — лучший метод.

Голодание может быть полезно только для людей без нарушений пищевого поведения.

Лишний вес имеет психологические причины. 99% людей с лишним весом часто испытывают чувство вины и стыда. Голодание имеет неосознаваемый психологический смысл — «искупление вины» за приступы пищевого разврата. Но «искупление вины» не меняет поведение. После курса голодания, человек вернётся к старой модели пищевого поведения и снова поправится.

Пищевое изобилие пришло к нам уже после распада СССР. А человеческий мозг еще не привык к новым условиям. Он реагирует на ограничительные меры «по старинке». Организм включает «режим голодовки», то есть удержание калорий и удвоенное производство жировых клеток.

Миф 2. Волшебная диета

Многие думают, что существует волшебная диета, которая снижает вес навсегда. Диеты помогают снизить вес за счет уменьшения калорийности. Многие диеты эффективны, но этот эффект всегда временный.

У 98% людей с лишним весом имеется диссоциация тела и эмоций. Эмоции, тело и ум живут, как бы отдельно друг от друга.

В диетах предлагается искусственный режим питания и контролирование, что еще сильнее разрывает взаимосвязь между телом и эмоциями.

На диете включается «пежим голодовки» со всеми вытекающими.

Миф N3. Железная воля — 100 процентный успех

На пути к стройности многие истязают себя изнурительными тренировками и диетами — эти методы основаны на воле. Согласно данным научных исследований, на «воле» можно продержаться максимум 2— 3 года. Затем происходят срывы.

Волевые усилия работают с последствиями лишнего веса, а не с его причинами. А еще: когда мы формулируем цель, исходя из воли, в ней мало энергии. Мало энергии — мало движения.

Миф 4. «Я тут ни при чем»

Люди с лишним весом гиперответственны по отношению к другим, но имеют сниженную ответственность по отношению к самим себе.

Им всегда «некогда», у них всегда «работа важнее». Поэтому «можно пропустить завтрак и обед за работой», а вечером «отвести душу» в обнимку с холодильником, испытав на утро снова чувство вины и стыда и т. д.

Чтобы выйти из замкнутого круга, нужно принять ответственность и начать менять мышление, установки, отношение к себе, стандарты и поведение.

Миф пятый. «Психология тут ни при чем»

Научные исследования констатируют что:

— Люди с лишним весом имеют 7 сходных черт характера: склонность угождать другим, перфекционизм, диссоциацию тела и эмоций, трудоголизм, негативное мышление, низкую ответственность по отношению к себе, сниженную самооценку.

— В структуре эмоциональной жизни «переедальщиков» всегда присутствует четыре повторяющихся эмоции: агрессия, вина, стыд и тревога.

— Пищевое поведение при переедании управляется эмоциями.

Вероятно, вы немного расстроились. Но на самом деле все не так уж плохо. Выход есть. Опытные диетологи обучают навыкам осознанного питания, тренируют новые привычки и получают измеримые и стабильные результаты.