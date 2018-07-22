Почему сыпь горячая на ощупь?

Фото: ВикипедияПочему сыпь горячая на ощупь?Сыпь изменяет внешний вид кожи человека. Как правило, кожа становится красной и чешется. Другой симптом, который часто сопровождает сыпь, — она горячая при прикосновении. Это часто связано с усилением кровотока в ответ на воспаление.

Причины горячей сыпи

Существует много разных типов сыпи. Некоторые из распространенных заболеваний, которые сопровождаются сыпью:

Атопический дерматит

Это заболевание кожи, характеризующееся сыпью, которая может быть горячей на ощупь. Другие симптомы могут включать:

зуд;

покраснение;

сухую кожу;

целлюлит.

Контактный дерматит

Данное состояние возникает, когда человек контактирует с чем-то, что вызывает у него аллергию. Причиной может быть никель и другие металлы в ювелирных изделиях, макияж и латексные перчатки.

Симптомы контактного дерматита могут включать:

зуд;

сухую кожу;

образование пузырей.

Волчанка

Волчанка — аутоиммунное заболевание, которое может поражать кожу и вызывать сыпь, пятна и язвы. Зачастую сыпь возникает после того, как человек подвергается воздействию солнца или испытывает высокий уровень стресса.

Инфекционная эритема

Это состояние чаще всего поражает детей и вызывает выраженную сыпь на щеках, которое теплая на ощупь. Сыпь также может возникать на бедрах.

Импетиго

Импетиго — это инфекция кожи, которая возникает вследствии трещин на коже, куда попадают бактерии. Импетиго сопровождается высыпаниями, содержащими жидкость, которые обычно имеют желтую корочку.

Скарлатина

Бактерии из семейства Streptococcaceae вызывают заболевание, которое проявляется симптомами фарингита, а также сыпью, которая обычно проявляется на поверхности кожи. Сыпь может выглядеть как солнечный ожог, который горячий на ощупь, и может иметь небольшие выпуклости, называемые папулами.

Когда сыпь горячая на ощупь, это обычно связано с увеличением притока крови к коже. Этот дополнительный кровоток может быть по нескольким причинам. Когда у человека имеется аллергическая реакция, например, воспалительные соединения, называемые гистаминами.

Некоторые инфекции также делают кожу горячей на ощупь, потому что организм увеличивает доставку иммунных клеток для борьбы с инфекцией.

Сыпь может иметь следующие характеристики в дополнение к тому, чтобы быть горячей на ощупь:

образование пузырей;

зуд;

покраснение;

припухлость;

боль.

Факторы риска

Дети особенно уязвимы к сыпи, горячей на ощупь.

Эта тенденция обусловлена ​​тем, что иммунная система ребенка не так развита, как взрослая. Они также более склонны к контакту с потенциально раздражающими веществами и бактериями.

Пожилые люди и люди с заболеваниями, которые влияют на их иммунную систему, также могут быть подвержены инфекциям, которые делают кожу красной и горячей на ощупь.

Другие факторы риска включают в себя аллергические реакции.

Когда нужно обратиться к врачу

В то время как некоторые высыпания исчезают, когда человек перестает быть подверженным раздражению кожи, другие нуждаются в помощи врача.

Симптомы, при которых человек должен обратиться к врачу, включают:

затрудненное дыхание;

лихорадку;

очень болезненную сыпь;

сыпь, которая покрывает более половины тела.

Методы лечения

Лечение зависит от основной причины сыпи. Некоторые общие правила лечения сыпи, горячей на ощупь, могут включать:

Мытье кожи прохладной водой и мылом: применение прохладных компрессов или мягких мочалок, пропитанных холодной водой.

Применение увлажняющих средств или местных кортикостероидов: эти процедуры могут уменьшить зуд и воспаление.

Прием антигистаминов: примером является Супрастин для уменьшения воспаления и зуда.

Прием болеутоляющих средства. Эти препараты (ацетаминофен или ибупрофен) могут облегчить дискомфорт, связанный с сыпью.

Важно избегать расчесывания сыпи, чтобы предотвратить ухудшение состояния и рубцевание.

Профилактика

Не все высыпания можно предотвратить, но есть некоторые методы, которые можно использовать, чтобы сохранить кожу здоровой и снизить риск заражения.

Профилактические советы включают:

Избегать духов, металла, мыла или раздражителей, которые вызывают аллергические реакции на коже.

Ношение длинных рукавов и брюк при выходе на улицу для уменьшения контакта с раздражающими растениями, а также для защиты от укусов насекомых.

Нанесение солнцезащитного крема для защиты кожи от загара и воспаления.

Осложнения

Если сыпь, которая является горячей на ощупь, связана с основной инфекцией, она может вызвать осложнения. Примеры могут включать сепсис, который является серьезной инфекцией, поражающей все тело и может быть смертельной. У человека также могут возникнуть рубцы после серьезной сыпи, поэтому важно избегать расчесывания кожи.