Низкий гемоглобин у будущей мамы: причины, профилактика и лечение

Узнайте, почему во время беременности нужно следить за уровнем гемоглобина и как его можно поднять при помощи лекарств и правильного питания.

На самом первом осмотре во время беременности будущая мама получает от врача направление на анализ крови. Один из главных показателей, на который будет обращать внимание акушер-гинеколог, — уровень гемоглобина.

Анна Александровна Каннабих, гинеколог мобильной клиники DOC+, рассказала «Летидору», почему этот показатель так важен для будущей мамы и ребенка, что считается нормой, в каких случаях требуется консультация врача, а также как корректировать уровень гемоглобина при помощи лекарственных препаратов и правильного питания.

Что такое гемоглобин и зачем он нужен

Гемоглобин — компонент клетки крови (эритроцита). Молекулы человеческого гемоглобина представляют собой особый набор очень тесно связанных белков. Цепи белка синтезируются из отдельных участков, расположенных на хромосомах человека, 16-й и 11-й соответственно.

Основной функцией гемоглобина является перенос кислорода из легких в периферические ткани и углекислого газа из тканей в легкие.

Нормы гемоглобина

Чаще всего результат лабораторного исследования гемоглобина описывают в г/л.

при беременности допустимыми считаются аналогичные показатели.

Если гемоглобин намного ниже нормы, врачи говорят об анемии, то есть его сниженной концентрации в крови.

Анализ крови помогает определить диагноз и тяжесть анемии.

Причины анемии

Проявления легкой анемии при беременности часто являются следствием нормальных физиологических изменений. Физиологический объем плазмы крови увеличивается на 10-15% в течение 6-12 недель беременности и очень быстро возрастает через 30-34 недели. Как раз это и вызывает небольшое снижение уровня гемоглобина у будущих мам.

Однако снижение гемоглобина при беременности ниже 110 г/л уже требует внимания со стороны врача.

Почему важна концентрация гемоглобина

На самом деле концентрация гемоглобина не является точным показателем потребности в железе и назначении терапии железосодержащими препаратами у беременных женщин.

С одной стороны, анемия во время беременности часто происходит из-за нарушения питания, а также всасывания и переноса железа. Именно поэтому для выявления проблемы врачи обычно проводят обследование, которое позволяет уточнить уровень запаса железа и железосвязывающую способность у женщины.

С другой стороны, снижение гемоглобина может быть вызвано и другими причинами:

— дефицитом витамина В12;

— скрытым кровотечением или состоянием, которое сложилось после него;

— нарушением компонентов или функций эритроцитов (например, гемолитическая анемия, при которой происходит усиленное разрушение эритроцитов, — прим. ред.);

— наследственным сбоем утилизации железа (например, талассемия — генетическое заболевание, при котором образуется недостаточное количество гемоглобина, — прим. ред.).

Чем опасна анемия

Тяжелая анемия, особенно в первом триместре, часто ведет к неблагоприятным последствиям: преждевременным родам, задержке внутриутробного развития, низкому весу ребенка при рождении.

Именно поэтому уже на этапе планирования беременности необходимо проверять уровень гемоглобина, чтобы корректировать анемию и избежать дальнейших проблем.

Недостаточная диагностика и недооценка состояния здоровья будущей мамы повышают риски осложнений, таких, например, как послеродовое кровотечение и гиповолемия (патологическое состояние, при котором уменьшается объем циркулируемой крови, — прим. ред.).

Как поднимают гемоглобин при анемии

Первыми препаратами, которые акушеры-гинекологи назначают при легкой степени железодефицитной анемии, являются таблетки или растворы для приема внутрь —

из-за их эффективности, безопасности, доступности и легкости применения.

Но часто на практике врачи сталкиваются с умеренной и тяжелой анемией, и тогда необходимы инвазивные процедуры: внутримышечное или внутривенное введение железа.

В этих случах обычно назначают следующие препараты:

— железа гидроксид полимальтозат (мальтофер, фенюльс комплекс, феррум лек);

— железа глюконат / меди глюконат / марганца глюконат (тотема);

— железа сульфат (сорбифер дурулес, тардиферон, ферроплекс).

Что нужно есть, чтобы поднять гемоглобин

Правильное питание во время беременности обеспечивает нормальный рост эмбриона, корректную продолжительность беременности и, конечно, снижение риска врожденных аномалий.

Важно понимать, что увеличение поглощения железа является физиологической потребностью нормальной беременности, а не предвестником развития анемии.

Для удовлетворения этих потребностей и профилактики анемии, связанной с нарушением питания, рекомендуют сбалансированную диету с достаточным количеством постного мяса (телятина, говядина, говяжий язык).

Известно также, что аскорбиновая кислота способствует лучшей биодоступности железа, поэтому обычно рекомендуют добавлять в ежедневный рацион будущей мамы цитрусовые, смородину, шиповник, свежую зелень, листовые салаты.

Комментирует Никита Сергеевич Ванке, акушер-гинеколог, заведующий отделением ФНКЦ ФМБА России:

К симптомам анемии у беременных относят усталость, головокружение, головные боли, бледность, пониженную температуру, раздражительность, одышку, покалывание в ладонях и ступнях, ломкость ногтей и волос, сухость кожи.

Для контроля уровня гемоглобина необходимо регулярно сдавать кровь в женской консультации для биохимического анализа. Если врачи обнаруживают какие-либо отклонения от нормы, то лечение назначается немедленно.

Для поддержания железа в норме беременной женщине рекомендуется принимать железосодержащие витамины и пищу, богатую данным элементом, например морепродукты, гречку, орехи, говядину или печень.

Также по рекомендации специалиста можно принимать различные пищевые добавки, содержащие железо или способствующие его усвоению, например витамины С, В12 и В9.

Помимо сбалансированного питания и приема медикаментов, важно избегать стрессовых ситуаций и физических нагрузок, проводить больше времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна.

Для профилактики данного заболевания во время беременности следует употреблять богатые железом продукты, такие как свекла, шпинат, рыба, яйца, гранат, фасоль, фисташки и прочее.

Также необходимо пить достаточное количество воды, так как обезвоживание может стать одной из причин анемии.

Норма употребления питьевой воды для беременных сугубо индивидуальна и зависит от срока гестации (количества недель от первого дня последней менструации) и веса матери и плода.

Чтобы питательные вещества лучше усваивались, можно принимать такие добавки, как аскорбиновая и фолиевая кислота или фруктоза.

Больше подвержены риску развития малокровия (так еще в народе называют анемию — прим. ред.) те женщины, у которых были осложнения во время беременности, частые инфекции или хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и сахарный диабет.

Несмотря на тот факт, что анемия проявляется почти у всех беременных, не стоит пренебрегать лечением.

Во-первых, низкий уровень гемоглобина ведет к кислородному голоданию плода, что влияет на развитие мозга ребенка.

Во-вторых, этот недуг может привести к таким проблемам, как низкая родовая активность, обильное кровотечение, а также вызвать отслойку плаценты или преждевременные роды.

И, наконец, низкий уровень гемоглобина у матери может стать причиной появления анемии и у ребенка, что негативно отразится на иммунитете малыша.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!