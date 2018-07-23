9 способов быстрого отрезвления, которые не работают

Алкоголь штука опасная. Опьянение наступает только через час после выпитого и действие алкоголя необратимо — поможет только время. Однако некоторые водители ищут способы быстро отрезветь, когда до выезда остается несколько часов. В лучшем случае принимаемые меры не принесут должного эффекта, в худшем — усугубят ситуацию. Если вы перебрали и вам нужно поскорее протрезветь, то того, что написано ниже, точно делать не стоит.

Холодный душ Кажется, что холодный душ бодрит и трезвит. Но это ложное впечатление. Холодный душ никак не поможет вывести из организма алкоголь, зато поможет заработать спазм сосудов. Возможно, даже инфаркт. И случае нередки. Обычно, правда, говорят, что человек в 30 лет инфаркт получил, не упоминая о том, что он был пьян.

Нашатырь

Если хотите, чтобы вас стошнило, то нюхайте, но отрезвиться это никак не поможет. Тем более нельзя пить нашатырный спирт. Соединения аммиака с этанолом приведет только к резкому ухудшению состояния. Особенно плачевно все может закончиться при проблемах с печенью.

Баня — это хорошо. Баня — это для здоровья. Но врачи не рекомендую ходить в баню даже с бутылкой пива, не говоря уже о более крепких напитках. Многие думают, что алкоголь выводится с потом, но это не так. За переработку алкоголя отвечает печень. А с потом выводится вода, которой и так не хватает организму. Более того, высокая температура — это нагрузка на сердце, которому сейчас и так тяжело. Можно потерять сознание или пережить инсульт.

Сигареты

Почти все, кто пьет и курит, любят «закусывать» стопочку сигареткой. Некоторые даже питают иллюзии по поводу того, что никотин как-то помогает протрезветь. Не помогает. Организму и так плохо — зачем еще никотина добавлять?

Кофеин сужает сосуды, помогает стать активнее и чувствовать себя бодрее, но через некоторое время эффект проходит и становится еще хуже.

«Антиполицай»

Всякие таблетки типа антиполицаев не помогут отрезветь. В их составе, как правило, всякие травки, эфирные масла и лекарственные добавки, которые помогают улучшить самочувствие, убрать запах перегара и алкоголя из полости рта, но сам алкоголь они никак не нейтрализуют и не выводят его из крови. Так что не обманывайтесь. Эти таблетки могут обмануть нюх инспектора (и то вряд ли), но не помогут в случае продувки прибором.

Рассол и другие народные средства

Рассол помогает избавиться от похмельного синдрома и позволяет сделать жизнь наутро после посиделок с друзьями чуть более светлой, приятной и не такой болезненной. Но рассол, как и все остальные средства не помогает отрезветь, он лишь восстанавливает водно-солевой баланс, поэтому и становится легче.

Лаврушка под язык, чеснок, лук, зубная паста и другие народные средства — это всего лишь маскировка запаха. Все это никак не влияет на скорость выведения алкоголя из организма.

Много воды

Вообще, как я уже говорил а начале, отрезветь быстро нельзя, потому что за деактивацию алкоголя отвечает исключительно печень, а на скорость её работы повлиять нельзя. Многие же ошибочно думают, что за алкоголь выводится почками, поэтому если много пить, быстрее отрезвеешь. Это миф. Конечно, через пот и мочу выводится какая-то часть алкоголя, но она незначительна и ради этого пить через силу не имеет смысла. Если хочется пить, то, конечно, пейте. Но если вы пьете воду ради того, чтобы быстрее отрезветь, то зря.

Физические упражнения

Некоторые говорят, что физические упражнения позволяют сжигать алкоголь в мышцах. Отчасти это так, но уничтожение алкоголя за счет физических упражнений происходит так медленно, что нагружать сердце тренировками, когда ему и так тяжело, не стоит. Последствия могут быть такими же плачевными, как с баней.