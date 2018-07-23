Привычки, которые убивают быстрее алкоголя и сигарет

Наше здоровье в первую очередь зависит от нашего образа жизни: некоторые эксперты утверждают, что доля этого фактора составляет более 75%.

Мы все знаем, чего не надо делать, чтобы не подвергать свое здоровье излишнему и ненужному риску: не курить, не злоупотреблять алкоголем, не увлекаться слишком жирной пищей и «пустыми» калориями…

Но точно ли мы знаем обо всех опасностях? Мы собрали пять повседневных привычек, которым потакает почти каждый — и которые так же способны убить нас, как курение, алкоголь или неправильное питание.

Сидячий образ жизни

Едва ли не худшее, что вы можете сделать для своего здоровья — это проводить слишком много времени в сидячем состоянии, будь то за столом или в автомобиле.

Как отмечают канадские исследователи, именно сидячий образ жизни инициирует две трети случаев рака кишечника, а также существенную часть случаев злокачественных опухолей молочной железы, легких, предстательной железы.

Обязательно делайте каждый час небольшие перерывы в работе на гимнастику, не забывайте о вечерних прогулках и утренней зарядке!

Слишком много мяса и сыра

Животный белок богат IGF-1, гормоном, который может способствовать росту раковых клеток. Как установили исследователи из Университета Южной Калифорнии, люди среднего возраста, в чей рацион входит много продуктов с высоким содержанием животных белков, в четыре раза чаще умирают от рака. Добавьте в свой рацион больше растительных белков — например, бобовых или орехов. Это позволит вам компенсировать потребность организма в белке и в то же время защитит от рака.

Использование газовой плиты при готовке

Если вы привыкли готовить на газовой плите, то каждый день ваш организм получает дополнительную дозу окиси углерода, двуокиси азота и формальдегида — тех же веществ, которые получают курильщики. К счастью, справиться с этой проблемой можно довольно простым способом, просто установив вытяжку.

Привычка к искусственному загару

Несмотря на все исследования, на комментарии и предостережения враче, популярность загара, в том числе искусственного, из солярия, по-прежнему высока. И даже тот факт, что регулярные походы в солярий ежегодно провоцируют вдвое больше случаев рака кожи, чем курение — рака легких, не останавливает тех, кто любит потемнее и погорячее.

Между тем, если вы всерьез заботитесь о своем здоровье, первое, что стоит сделать — как следует защищать свою кожу от воздействия ультрафиолета. Отказ от солярия, постоянное употребление кремов и прочих косметических средств с SPF должно стать вашей ежедневной рутиной.

Недостаток сна

Даже если вы не курите, полностью отказались от алкоголя, регулярно занимаетесь спортом и правильно питаетесь, недостаток сна с легкостью нивелирует все эти прекрасные привычки и поднимет риск развития рака до уровня, который грозит курильщику со стажем, «высаживающему» по пачке сигарет без фильтра в сутки.

Это не шутки — недавние исследования подтвердили, что постоянный дефицит сна по-настоящему смертелен. Не менее восьми часов, в прохладной темной комнате, с нормальным протеканием всех фаз сна. И не соглашайтесь на меньшее!