Модная диета по ДНК оказалось научно несостоятельной

Исследование показало, что гены не оказывают воздействия на общее количество употребляемых калорий, углеводов и жиров.

В последние годы популярным направлением в диетологии стало так называемое питание на основе ДНК: люди вначале сдают анализ ДНК, а затем эксперты на основе подробных генетических сопоставлений рекомендует им ту или иную диету. Однако исследователи из Технического университета Мюнхена провели системный анализ всех имеющихся по этому вопросу научных публикаций и пришли к неутешительным выводам: не существует никаких доказательств, что генетические факторы как-то определяют количество калорий, углеводов и жиров в рационе человека. Другими словами, питание на основе генов не имеет никаких научных оснований, так как гены не делают человека более склонным к тем или иным продуктам.