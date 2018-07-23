Модная диета по ДНК оказалось научно несостоятельной 

Исследование показало, что гены не оказывают воздействия на общее количество употребляемых калорий, углеводов и жиров.
В последние годы популярным направлением в диетологии стало так называемое питание на основе ДНК: люди вначале сдают анализ ДНК, а затем эксперты на основе подробных генетических сопоставлений рекомендует им ту или иную диету. Однако исследователи из Технического университета Мюнхена провели системный анализ всех имеющихся по этому вопросу научных публикаций и пришли к неутешительным выводам: не существует никаких доказательств, что генетические факторы как-то определяют количество калорий, углеводов и жиров в рационе человека. Другими словами, питание на основе генов не имеет никаких научных оснований, так как гены не делают человека более склонным к тем или иным продуктам.
Лишний вес и ожирение стали глобальной проблемой для человечества. К примеру, по данным Всемирной организации здравоохранения, 39% взрослых жителей стран Евросоюза имеют лишний вес, а в Германии это число составляет уже более половины населения. При этом каждый четвертый житель этой страны страдает от ожирения. Однако, хотя генетика играет очень заметную роль при развитии ожирения, судя по всему, гены не помогут людям найти самую успешную диету и для того, чтобы ее определить, придётся двигаться методом проб и ошибок.