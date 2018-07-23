Ещё
Модная диета по ДНК оказалось научно несостоятельной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модная диета по ДНК оказалось научно несостоятельной 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Исследование показало, что гены не оказывают воздействия на общее количество употребляемых калорий, углеводов и жиров.
В последние годы популярным направлением в диетологии стало так называемое питание на основе ДНК: люди вначале сдают анализ ДНК, а затем эксперты на основе подробных генетических сопоставлений рекомендует им ту или иную диету. Однако исследователи из Технического университета Мюнхена провели системный анализ всех имеющихся по этому вопросу научных публикаций и пришли к неутешительным выводам: не существует никаких доказательств, что генетические факторы как-то определяют количество калорий, углеводов и жиров в рационе человека. Другими словами, питание на основе генов не имеет никаких научных оснований, так как гены не делают человека более склонным к тем или иным продуктам.
Лишний вес и ожирение стали глобальной проблемой для человечества. К примеру, по данным Всемирной организации здравоохранения, 39% взрослых жителей стран Евросоюза имеют лишний вес, а в Германии это число составляет уже более половины населения. При этом каждый четвертый житель этой страны страдает от ожирения. Однако, хотя генетика играет очень заметную роль при развитии ожирения, судя по всему, гены не помогут людям найти самую успешную диету и для того, чтобы ее определить, придётся двигаться методом проб и ошибок.
ИД «Собеседник»: последние новости
Солнцезащитный крем снижает риск рака кожи у молодых людей на 40% Екатерина Варнава рассказала, как похудела на 20 килограммов Как не стать жертвой моды, отправляясь под венец: модные советы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра6
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле57
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры19
Тест: какая работа вам подходит20
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение