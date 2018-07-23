Живот уйдет очень быстро! Все что нужно — встать возле стены

Хотите красиво выглядеть в джинсах? Избавьтесь от толстого живота! Эти упражнения всего за 2 недели сожгут весь жир. Тренируйся не выходя из дома. Выполняйте эти упражнения в течении двух недель и вы заметите, как исчезает ваш животик. Все что вам понадобится это стена! 1. Расстелите коврик. Подвиньтесь к стене, положите руки ладонями вниз на расстоянии плеч. Упритесь ногами в стену, не сгибая ног, попружиньте. Упражнение следует повторить 10 раз по 3 захода. Всего 30 раз. Так ваши ноги обретут силу и станут упругими.

2. Займите исходное положение. Подвиньтесь к стене, поднимите ноги прямо наверх. Руки должны лежать на животе. Теперь попеременно отводите одну ногу сначала в одну сторону, затем другую в другую сторону. Не убирайте ноги от стены. Повторите данное упражнение 20 раз.

3. Вернитесь к исходному положению из второго шага. Теперь держите ноги прямо, упираясь в стену. Приподнимайте одну руки и тянитесь к носочкам. Повторят 10 раз по 2 захода.

4. Упритесь одной ногой в стену. Придерживая туловище, отводите одну ногу за голову. Пытайтесь достать пол. Повторите 5 раз по 2 захода.

5. Немного приподнимите туловище, упритесь одной ногой в стену. Согните свободную ногу под углом в 45 градусов и положите её на ту, которой вы упёрлись в стену. В такой позе необходимо пробыть по 3 минуты.

Это действительно работает! Тренируйся дома без спортивного инвентаря! Нужно только опереться о стену. Будь стройной вместе с FITNESSI!