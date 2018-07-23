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Лучшая 15 минутная тренировка для бедер! Накачай упругие ножки
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Лучшая 15 минутная тренировка для бедер! Накачай упругие ножки 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Это отличная быстрая тренировка для красивых ножек. Достаточно правильно выполнять всего 1 упражнение. Занимайся каждый день и вскоре твои бедра и ягодицы станут подтянутыми и красивыми, Узнать все секреты можно здесь.
Начни приседать уже сегодня — чтобы завтра подруги позавидовали твоей шикарной фигуре!
1. Приседания прорабатывают самые крупные мышцы тела. В работу включаются все мышцы ног и спины. Твои бедра и ножки станут просто идеальными!
2. Для занимающихся силовым спортом, приседания со штангой одно из главных упражнений для развития силы и массы мышц всего тела.
3. Приседания с правильной техникой укрепляют мышцы спины и формируют правильную осанку. Это залог женской красоты!
4. Приседания улучшают кровообращение в области таза, стимулируют и усиливают обмен веществ. С приседаниями ты быстро похудеешь и избавишься от целлюлита
5. Укрепляя мышцы ног, вы становитесь активнее и подвижнее.
Посмотри в этом видео как правильно приседать с пользой для фигуры! Начни тренироваться уже сейчас у себя дома. Не потребуется спортивный инвентарь — нужно только большое желание похудеть и стать лучше.
Будь стройной вместе с FITNESSI!
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