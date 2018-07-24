ТОП-7 упражнений, чтобы проработать каждую мышцу ягодиц. Попа будет в форме!

Хотите, чтобы ваша попа снова стала красивой и упругой? Надоела обвисшая кожа? Начните тренироваться уже сегодня! Этот простой комплекс упражнений доступен даже новичку. Выполнять можно не выходя из дома!

Этот комплекс упражнений дает отличный результат уже через короткое время!

1. Ноги на ширине плеч, немного согнуты в коленях. Делать наклоны, медленно, по 25 в каждую сторону. (убирает излишки жира с боков — в народе называемый «спасательный круг»).

2. Лечь на спину, носки на себя. Поднимаем медленно одну ногу, затем другую. По 25 раз каждой. (качается нижний пресс, подтягивает мышцы ног).

3. Лечь на спину. Поднимаем одну ногу, приподнимая туловище, делаем хлопок под коленом. По15 хлопков под каждой ногой. (качается верхний пресс).

4. Лечь на спину, согнуть ноги в коленях. Приподнимаем таз и держим на весу 20 секунд. 35 раз. (укрепляет мышцы спины, качает все группы мышц пресса).

5. Лечь на правый бок. Поднять левую ногу, желательно на 90 градусов, держим её левой рукой и поднимаем правую ногу к левой. Так же и с другой стороной.1-1,5 мин. (укрепляет и подтягивает боковой пресс, снимает лишнее с бедер, так называемые уши).

6. Лечь на живот. Подняться на руки, желательно расставить руки шире плеч. Ноги скрестить. Делать отжимания от пола. Для начала 15 раз. Затем каждый день увеличивая на 1 раз. (подтягивает мышцы груди и мышцы рук, избавляет от обвислой кожи на руках)

7. Сесть на попу. Скрестить ноги по-турецки. Перекатываться с одной стороны на другую. 5 минут. (разбивает жир и целлюлит на попе, делая ее ровной и упругой).

Посмотрите мощную тренировку на ягодицы и ноги. Занимаясь ежедневно с течение всего 2 недель вы заметите, как ваши ягодицы существенно округлились, выровнялась кожа, подтянулись бедра! Ваша попа приобретет восхитительную форму! Будьте красивой вместе с FITNESSI!