Что нужно знать, если вы хотите сделать татуировку

Влияние типа кожи на будущую татуировку

— Краска на разной коже ведёт себя по-разному. Например, на более чувствительной заживление может идти чуть дольше, а кожа, склонная к келоидным рубцам, может дать рубцовые изменения после процедуры (что безнадёжно испортит весь рисунок). Но правильнее будет сказать, что реакция зависит не конкретно от типа кожи, а от индивидуальной реакции организма в целом на травматизацию, краску и так далее. Поэтому чтобы избежать осложнений после нанесения татуировки, обязательна консультация дерматолога. Врач оценит общее состояние кожи, соберёт подробный анамнез и уже после этого даст рекомендации — стоит ли делать тату. Фото: shutterstock.com Противопоказания к нанесению татуировки

хронические общие заболевания и кожные заболевания — экземы, псориаз и другие;

склонность к келоидным, гипертрофическим рубцам;

беременность;

часто рецидивирующий герпес;

заболевания крови;

острые стадии заболеваний с повышением температуры тела;

родинки, родимые пятна на месте будущей тату;

приём препаратов, подавляющих иммунитет, приём лекарств от угревой сыпи.

Фото: shutterstock.com Как подготовить кожу к нанесению татуировки

исключить загар до и после процедуры в течение 2-3 недель, так как на фоне загара могут возникнуть солнечные ожоги, а это прямое противопоказание к любым вмешательствам на этом участке;

за неделю до процедуры кожу необходимо увлажнять кремами — так татуировка ляжет лучше;

людям со склонностью к герпесу рекомендуется пропить профилактическую дозу противовирусных препаратов;

накануне процедуры не пить препараты, влияющие на свёртываемость крови, а также алкоголь. Он ускоряет кровообращение, и даже если вы выпьете бокал вина, во время процедуры может возникнуть излишнее кровотечение.

Какие могут возникнуть проблемы

Проблемы могут носить разный характер: это и инфицирование раны (в этом случае помогут наружные средства с антибактериальным воздействием), и длительное заживление при неправильном уходе после нанесения тату. Занесение инфекции, ВИЧ, гепатиты — это уже зависит от салона и мастера. Могут возникнуть аллергические реакции на краситель (тогда назначаются антигистаминные средства), образование рубцов (назначаем и наружную терапию, а также применяем инъекционные методики лекарственных препаратов для уменьшения рубцов) и обострение кожных заболеваний (псориаз, экзема, атопический дерматит и другие). Не стоит также забывать, что участки кожи с недавно нанесённой тату очень чувствительны к солнечным лучам. Ультрафиолет может вступить в химическую реакцию с чернилами и вызвать эффект солнечного ожога.

Фото: shutterstock.com Какие проблемы могут потревожить вас через несколько лет Самое частая жалоба — изменение цвета татуировки. Нередки обращения по поводу лазерного удаления тату, а это, как правило, не одна процедура и по ощущениям довольно болезненная. При удалении тату нужно обращаться к врачу дерматокосметологу, например, я удаляю татуировки с помощью современного неодимового лазера. Реже пациенты приходят с аллергическими реакциями, и это даже спустя год-два после нанесения тату. Если возникают аллергические реакции или обострение хронических заболеваний, доктор индивидуально решает, что назначить конкретному пациенту.

Статьи по теме Почему люди с татуировками меньше потеют 20 классных спортивных татуировок, которые вдохновляют Вас не догонят. Можно ли делать татуировки, если вы подсели на спорт

Запись «Что нужно знать, если вы хотите сделать татуировку» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.