Как сделать женщинам грудь упругой? Самый эффективный способ

Помните, что комплекс упражнений для укрепления мышц бюста необходимо выполнять регулярно — например, каждое утро. Иначе желаемого эффекта придется ждать очень долго.

Рассмотрим, что может нам предложить фитнес и занятия со свободными весами.

№1. Отжимания

Лучшее упражнение для тренировки груди. Оно не требует никаких видов тренажеров и может быть выполнено в любом месте. Девушки зачастую его недолюбливают ввиду слабости рук и неспособности удержать собственный вес тела посредством последних. Если Вы относитесь к этой категории дам, то можно выполнять отжимания с колен. Альтернативой также могут стать отжимания от стены или в проеме м/у стен.

Выполните 8-10 отжиманий в 2 подходах.

№2. Сведение и разведение рук в тренажере бабочка

Отличное упражнение для общего тонизирования и развития груди. Техника выполнения выглядит следующим образом.

Установите комфортный вес и выполните 10 повторений в 3 подхода.

№3. Сведение/разведение гантелей лежа на горизонтальной скамье

Нацелено на проработку средней части грудных. Пошаговое выполнение происходит следующим образом.

Вес гантелей подберите так, чтобы выполнить 2 подхода по 8 повторений.

№4. Жим гантелей от груди

Движение снаряда (опускание и подъем) осуществляется вверх, не в стороны, как при разводке. Выглядит оно так.

№5. Пуловер с гантелью

Упражнение на расширение грудной клетки, позволяет проработать ее «глубину». Техника выполнения подробно описана здесь: [Упражнение пуловер]. Наглядно выглядит так.

Вес гантели подберите так, чтобы выполнить 2 подхода по 10-12 повторений.

№6. Сведение/разведение рук в кроссовере

Многофункциональное упражнение, которое, в зависимости от положения атлета, позволяет проработать все три грудных отдела (верх, середина, низ). Техника выполнения представляет собой.

Выполните 3 подхода по 10 повторений.

Помимо силовых упражнений в зале, можно также выполнять и «домашние» варианты.

№7. Молитва

Займите ИП: ноги на ширине плеч, спина прямая, руки сложите как монах — на уровне груди ладонями друг к другу. Сдавите ладони как можно сильнее и удерживайте такое напряженное состояние в течении 20 секунд. Выполняйте до тех пор, пока не почувствуете легкое жжение в области солнечного сплетения.

В среднем необходимо выполнять по 10 повторений в 3-5 подходах. №8. Зарядка библиотекаря

Возьмите в руки 2 гантели (или книги одинакового веса). Займите исходную позицию: ноги на ширине плеч, спина прямая. Прямые руки разверните ладонями вверх и вытяните перед собой на уровне груди. Одновременно вставайте на носки и разводите руки с отягощением в стороны. Вернитесь в ИП, не опуская при этом рук и вставая на всю стопу. Выполните 5 подходов по 20 повторений.

№9. Стена

Хорошее домашнее упражнение, которое подойдет всем тем, у кого есть в доме стены:). Подойдите к дверному проему и упритесь головой руками в косяк. Пытаясь как бы сдвинуть стену, давите вперед в течении одной минуты. Затем слегка наклонитесь вперед (дабы увеличить давление на грудь) и давите еще в течении минуты. Выполните 3 подхода по 3 минуты на каждую руку.

№10. Тянем-потянем

Для этого упражнения Вам понадобится эспандер или гимнастическая резинка. Займите исходную позицию: руки расположены на ширине плеч и перед собой, в них находится эспандер. Разведите руки в стороны, стараясь как можно сильнее «распахнуть объятия». В самом крайнем положении задержите руки на 10 секунд и затем медленно вернитесь в ИП.

Выполните 5 подходов по 10 повторений.

Ну вот, собственно, и все упражнения, которые позволят Вам существенно укрепить свои грудные мышцы, пользуйтесь, барышни!