Новая лекция специалиста больницы В. В. Виноградова поведает о правильном питании 

26 июля состоится третья лекция в рамках совместного проекта городской клинической больницы им. В. В. Виноградова, информационного агентства РОСБАЛТ и Медицинского центра мониторинга и диагностики.
На сей раз темой лекции, которую проведет врач-диетолог, заведующая диетологическим отделением ГКБ им. Виноградова Юлия Пигарева, будет правильное питание.
В ходе лекции из цикла «просто о важном», специалист поможет разобраться, когда и кому нужно идти к врачу-диетологу, а также:
— зачем нам нужны и жиры, и так ли страшен холестерин?
-Как быть с яичным желтком— от него польза или вред? Молоко и молочные продукты —пить или обойдемся?
-Можно ли есть творог вечером и что такое инсулинемический индекс?
Лектор расскажет о глютене и о там, как часто встречается нецелиакийная гиперчувствительность к глютену, а также назовет диеты, которые помогут продлить нашу молодость, улучшить качество жизни и снизить риск сердечно сосудистых заболеваний.
«Твоя газета»
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