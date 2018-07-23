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Правила плоского животика. Видео тренировка
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Правила плоского животика. Видео тренировка 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Сколько уже сказано о всевозможных способах похудения: и таблетки, и диеты, и комплексы упражнений. Практика показывает, что самая проблемная зона женского тела — живот, как часто можно встретить вроде бы и стройную девушку, но с «жировым животиком»? — Часто.
Предлагаем вам узнать, как получить плоский живот за 6 недель, проведя планомерную работу над собой и своей волей. Никто не обещает вам, что будет легко — будет трудно, но результаты того стоят. Готовы? Тогда нам с вами по пути.
Сразу оговоримся: одной только диеты недостаточно. Ограничения в пище помогут вам сбросить вес, но чтобы мышцы живота заработали, кожа на прессе подтянулась, а вы выглядели привлекательно, нужна усиленная работа — просто голодать мало.
Необходимо заниматься каждый день (хотя бы 3 дня в неделю), придерживаться норм правильного питания и питья, только в этом случае плоский живот за 10 минут в день — минимум — станет достижимой целью, а не инфантильной мечтой.
Ваше питание должно быть рациональным и сбалансированным — голодовки, конечно, помогут вам похудеть, но какова цена?
И, к тому же, плоским ваш живот может так и не стать, потому оптимальное решение — ПП и усердные тренировки.
И одну из таких тренировок мы хотим представить в сегодняшнем видео.
Но перед тем, как начать домашние тренировки лучше всего посоветоваться с врачом, если имеются какие-то проблемы со здоровьем или противопоказания.
ВИДЕО: Правила плоского животика. № 1 Фитнес Дома
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