Почему важен йод и нужно ли его принимать

Алена Парецкая, врач-педиатр

Я по роду своей профессии пристально слежу за рекламой медицинских препаратов. В отношении многих продаваемых средств есть четкая сезонность, и к концу лета — началу осени начнут все чаще мелькать ролики, в которых рекламируются препараты йода. Описанные симптомы: «У моря чувствую себя хорошо, а дома — усталость, нарушения памяти, проблемы концентрации, нарушение работоспособности». А далее красочно рисуется, как будет хорошо, если принимать препарат. И только мелкими буквами внизу экрана приписана ключевая фраза ролика: «Необходима консультация врача. Имеются противопоказания».

Реклама витаминов, минеральных добавок и БАДов — это реальная проблема современной медицины, ведь опасен не только дефицит этих веществ, но и их избыток. В частности, поговорим с вами о йоде: насколько реальна его польза и какой вред он может нанести?

Йод и его польза для тела

Наряду с железом и кальцием, магнием йод также известен многим обычным людям как полезный микроэлемент. Большинство из нас знает, что он должен постоянно поступать с пищей или водой, чтобы пополнялись его запасы в организме. В теле его мало, всего около 50 мг, большинство запасено в щитовидной железе, оставшаяся часть содержится в плазме крови, мышечных волокнах и яичниках. Основная роль йода — прикрепляться к белковой части молекул, синтезируемых щитовидной железой. Именно в комбинации с йодом они образуют гормоны, которые называют тиреоидными. Самыми активными из них являются Т3 и Т4 (трийодтиронин и тироксин). Цифра в названии означает, сколько ионов йода содержится на молекуле белка. Эти гормоны особенно важны для женского организма, они отвечают за поддержание красоты и здоровья, контролируют вес.

Если перечислить в общем пользу гормонов, содержащих йод, получается следующее:

они поддерживают температуру тела, контролируя синтез и отдачу тепла;

отвечают за строго заданную скорость метаболизма;

влияют на обмен белков и жиров, минералов и жидкости;

также они помогают усвоить целый ряд витаминов;

за счет тиреоидных гормонов в детстве тело активно растет, а во взрослом возрасте восстанавливаются ткани;

тиреоидные гормоны контролируют мозговую активность, влияют на настроение и эмоциональность;

под их действием ткани активнее усваивают кислород.

Постоянное поступление йода, чтобы его хватало на синтез необходимого количества гормонов, помогает поддерживать стабильный вес, активизирует умственную активность, сохраняет зубы здоровыми, а также улучшает состояние волос и ногтей, поддерживает достаточный уровень увлажнения кожи.

Особую роль играет йод при беременности. Дефицит гормонов щитовидной железы, если не хватает йода, грозит нарушениями развития плода. Он будет слабеньким и с маленьким весом, но самое опасное не в этом. Дефицит йода может грозить плоду пороками головного мозга, нарушением развития и умственной отсталостью.

Где прячется йод?

Естественно, оценив всю пользу йода, ловишь себя на первой мысли, которая приходит в голову, — нужно употреблять больше продуктов, содержащих йод. Максимальная концентрация йода содержится в морской воде, а также влажном воздухе, насыщенном не только йодом, но и многими другими полезными минералами. Но не стоит торопиться пить морскую воду: она нестерильна и слишком соленая для тела. Морепродукты растительного и животного происхождения — вполне неплохая альтернатива. Богаты йодом бурые водоросли (ламинария, она же морская капуста) или красные, а также многие сорта рыб — палтус, треска, пикша, сардины. Не менее полезны и дары моря — креветки, крабы, омары. Хорошо, если это морское побережье, где перечисленные продукты продаются в свежем виде и доступны практически круглый год. Длительно хранящиеся, перемороженные морепродукты и рыба с прилавков супермаркета — сомнительный источник йода, да и вообще полезных веществ. А вот ламинария своей пользы не теряет ни в сушеном, ни в соленом, ни в консервированном виде. Но вкус — на любителя, если быть откровенной.

Пополнить запасы йода могут такие продукты, как печень и молоко, яйца, орехи, морковь и капуста. Частично йод поступает с минеральной водой, если в ее составе есть йод. Основной источник микроэлемента для регионов, где с йодом в почве и воде есть сложности, — это соль, которая йодируется. Стоит она не намного дороже обычной, применяется аналогично.

Хватит ли его?

Не каждому человеку хватает йода из пищи, даже если потреблять продукты, которые им богаты, и использовать йодированную соль.

Во-первых, степень дефицита минерала в разных регионах сильно колеблется. Тем, кто живет около побережья, вообще нет нужды обогащать рацион йодом, его много в воде, морском воздухе и пище. А часть регионов, эндемичных по дефициту йода (где его критически мало), даже за счет пищи и соли не всегда могут получить всю норму. Женщины закономерно расходуют йода больше, чем мужчины, особенно в периоды беременности, кормления грудью, а также ближе к менопаузе или в периоды похудения.

Во-вторых, потребление соли стоит ограничивать: суточные нормы предусматривают не более 5 г, а в этом объеме йода — кот наплакал. Избыток соли — это высокое давление, риск отеков и проблем с почками. Мы и так едим ее слишком много!

В-третьих, не все могут себе позволить ежедневно морепродукты и морскую рыбу высокого качества. Низкосортные продукты глубокой заморозки в супермаркетах мы в расчет не берем, даже в столице не всегда есть качественная рыба, креветки или иные морепродукты. Морскую капусту можно есть, но надолго ли хватит энтузиазма, особенно если ее вкус отбивает аппетит напрочь? А в остальных продуктах йода не так и много — хватит для пополнения не более чем половины нормы.

Может, таблеточку?

Из всего сказанного выше вытекает логичное заключение — надо принимать препараты, которые рекламируют, ведь они содержат «суточную норму йода». Но тут сразу хочется сказать стоп! Без рекомендации врача принимать таблетки все-таки не стоит. Есть определенные болезни щитовидной железы, индивидуальные противопоказания, при которых таблетки с йодом запрещены. Сначала надо подтвердить именно дефицит йода, на его симптомы могут быть похожи как минимум два десятка совершенно иных патологий.

Переизбыток йода, возникающий в силу приема таблеток без назначения врача или применения более экстремальных способов «оздоровления», опасен. Он приводит к хронической интоксикации (йодизму). Это грозит острыми проблемами с нервной системой, формированием галлюцинаций с бредом, бессонницей и металлическим привкусом на языке, также при данном состоянии выражен насморк и затруднено дыхание, сильно болит горло, нарушается работа печени, почек и сердца. Опасна и аллергия: на йод, принятый внутрь в высоких дозах, она очень вероятна. Ее проявлениями могут стать отек глотки и анафилактический шок. Стоит ли так рисковать?

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