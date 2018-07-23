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Упражнения для подтягивания обвисших рук
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Упражнения для подтягивания обвисших рук 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Предлагаем 6 простых упражнений, которые подтянут проблемные места на руках.
Содержание
Упражнение 1  Упражнение 2  Упражнение 3  Упражнение 4  Упражнение 5  Упражнение 6  Упражнение 1  Самое простое упражнение и эффективное — отжимания. Исходное положение -упор лежа. Кисти расположены непосредственно под плечами, пальцы смотрят вперед. Сгибаем локти на выдохе и опускаем грудь, как можно ниже, сохраняя спину прямой. Делаем 2 — 3 подхода по 10 — 15 раз. Также хорошо подтягивают трицепс обратные отжимания.
Упражнение 2  Берем в руки гантели. На вдохе — поднимите прямые руки в стороны и задержитесь в таком положении, считая до 3 и опустите руки вниз. Делаем 2 подхода по 10 — 15 раз.
Упражнение 3  Станьте прямо, наклоните корпус вперед, параллелен полу. Возьмите гантель в правую руку, правую ногу отставьте слегка назад, левую ногу согните и упритесь в нее левой рукой. На вдохе сгибайте, а на выдохе выпрямляйте правую руку. Делаем 2 — 3 подхода для каждой стороны по 15 раз.
Можно усложнить и выпрямлять назад сразу две руки.
Упражнение 4  Станьте прямо, возьмите в руки гантели и поднимите вверх. Руки касаются друг друга. Сгибаем руки так, чтобы гантели оказались за спиной. На вдохе выпрямляем руки, на выдохе сгибаем. Повторите 15 — 20 раз.
Упражнение 5  Ложимся на спину и поднимаем прямые руки с гантелями перед собой перпендикулярно полу. На вдохе сгибаем руки в локтях, гантели опускаем до уровня ушей. На выдохе выпрямите руки. Выполняем 2 — 3 подхода по 15 раз.
Упражнение 6  Ложимся на спину. Берем в руки гантели. На вдохе сгибаем руки таким образом, чтобы кисти были повернуты к лицу пальцами вниз до прямого угла в локте. Локти смотрят в строну ног. На выдохе выпрямляем руки, разворачивая так, чтобы пальцы были направлены от вас. На вдохе снова разворачиваем руки и сгибаем локти.
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