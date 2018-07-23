Специалист по расстройствам пищевого поведения — о том, почему нужно есть только то, что хочется

Что значит питаться осознанно, как вырваться из порочного круга постоянных перееданий и почему холодильник здорового человека всегда должен быть полным? Это объясняет Дарья Аверкова — психолог и специалист по расстройствам пищевого поведения. В наше время человек растерял навыки правильного питания: ест бездумно, на ходу, однообразно и под влиянием негативных эмоций. Такое довольствие приводит ни к чему иному, как к расстройству пищевого поведения. Расстройство пищевого поведения (РПП) — это нарушение процесса принятия пищи, которое приводит к нервной анорексии, нервной булимии и другим серьезным проблемам. И часто эти болезни появляются из-за психологических нарушений.

Справиться с РПП поможет осознанное питание. На самом деле такому виду «постоянной» диеты прийти не очень легко (возможно даже сложнее, чем сесть на жесткие диеты), но это возможно. Дарья Аверкова — психолог и специалист по расстройствам пищевого поведения, работающий в этой сфере более 6 лет, дала пошаговую инструкцию, как постепенно прийти к осознанному питанию. 1. Надо есть тогда, когда хочется

Есть надо не через 5 часов после пробуждения, а тогда, когда вы физиологически чувствуете голод. Как определить, что это именно физиологический голод? Прижмите руку к месту, где вы чувствуете неприятное ощущение. Если это физиологический голод, то это всегда желудок. Если чувствуете дискомфорт в зоне солнечного сплетения, то это тревога.

Симптомы сильного голода: слабость, тремор рук, болезненные ощущения в желудке, головокружения. Конечно, доводить себя до такого состояния не нужно. 2. Ешьте то, что хочется в данный момент

Здесь чаще всего возникает сложность. Потому что очень важно различать психологическую и физиологическую потребность. Вот лайфхак — как определить, что хочется съесть. Подумайте, что именно вы хотите:

Вкус (сладкий, горький, кислый, соленый, умами, пряный, терпкий, жгучий);

Текстура (твердая, мягкая, жидкая, хрустящая, однородная, с крупинкми);

Температура (холодный, горячий, теплый).

3. Создайте возможность выбора

Держите дома большое количество разнообразной еды. Выражение из серии «хочешь жрать — съешь яблоко» — ерунда, так как организм в день требует около 50 различных микроэлементов. Кроме того, при наличии выбора вы всегда сможете съесть то, чего вам хочется именно сейчас. И не будете вместо этого запихивать в себя побольше того, чего вам на самом деле и не очень хочется.

4. Создавайте обстановку

Намного приятнее есть там, где чисто, где присутствует уют. Поэтому уберите со стола все, что вызывает негативные эмоции. Если у вас лежит на столе бухгалтерский отчет за последний квартал, то, наверное, во время ужина у вас появится некий дискомфорт.

Не забудьте про сервировку. Наверное, вы замечали, что в ресторанах нам нравится есть больше, чем дома. Потому что там создана приятная обстановка: свечи, приглушенный свет, красивые приборы. Люди с расстройствами пищевого поведения на самом деле очень чувствительны к красоте. Для них важно, чтобы все было красиво. Украшайте еду соусами, зеленью. 5. Не отвлекайтесь во время приемов пищи

Когда вы едите, уткнувшись в телефон, в вас может влезть до 40% больше еды по объему, чем обычно. Чтобы не отвлекаться, соблюдайте простые правила: создайте визуальный контакт, сконцентрируйтесь на еде, на ее вкусе, аромате, прожевывайте еду тщательнее.

6. Замедлитесь

Нам нужно порядка 20 минут, чтобы почувствовать сытость (по сути это раздражение механических рецепторов в желудке). Ешьте маленькими кусочками, тогда вам помимо всего прочего будет проще переваривать еду. Вот еще один лайфхак: как усложнить прием пищи. Если вы едите правой рукой, начните есть левой (и наоборот). Или попробуйте есть палочками. Это растянет время обеда. 7. Останавливайтесь, когда сыты

Единственная адекватная причина продолжить потреблять еду — ощущение недостаточной сытости. Мнимые: надо съесть, а то испортится; еду нельзя выбрасывать; это полезно; за компанию; бабушка\мама\хозяйка старались, не хочу их огорчать. Кстати, наши близкие достаточно часто манипулируют едой — нужно учиться этому противостоять.

8. Регулируйте свои эмоции

В целом, это естественно, что нас тянет поесть, когда у нас появляются негативные эмоции. Особенно нас тянет поесть, если мы верим в то, что этот эклер поднимет настроение. Но все это держится у нас в голове. На самом деле, никакое пирожное не поможет снять стресс и по-настоящему поднять настроение. Если вы часто переедаете — это сигнал SOS, который дает нам наша психика. Большим помощником тут может стать осознанность.

9. Заботьтесь о своем теле

Мы часто от него слишком много требуем (талия слишком широкая, а волосы недостаточно шелковистые), но не задумываемся, что мы делаем для него. Мы настолько концентрируемся на параметрах тела, что перестаем замечать «подарки» организма. Ведь изначально наше тело было инструментом, а не визитной карточкой.

Эволюционно предполагается, что наше тело должно больше двигаться и получать хотя бы минимальные физические нагрузки. Для хорошего результата надо не менее 20 минут в день ходить быстрым шагом. И спать около 8-9 часов. Это та минимальная забота, которую вы можете себе всегда позволить. 10. Запаситесь терпением

Чтобы приучить свое тело к осознанному питанию, нужно гораздо больше времени, чем 21 день. Нужно работать над нашим сознанием, над нашей психикой. Часто всему виной низкая самооценка.

Несколько вопросов, которые вы можете задавать самому себе, как только подумаете, что недостаточны хороши:

почему для меня так важна оценка окружающих?

как далеко я готов зайти, чтобы оправдать ожидания окружающих?

почему удовольствие других от созерцания моего тела важнее, чем удовлетворение моих потребностей?

почему для меня так важно одобрение других?

тело — это мой главный козырь, или есть еще что-то, что я могу дать этому миру?

какие еще пути заявить о себе у меня есть?