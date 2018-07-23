Аспирин или куркума? 8 способов контрацепции, которые лучше не пробовать!

В развитых странах можно выбрать из нескольких средств контрацепции: таблеток, имплантов, спиралей, презервативов… Все они безопасны и надежны. Но в некоторых уголках планеты пользуются методами, эффективность которых не доказана, а многие и вовсе вредят здоровью. Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) собрал целую коллекцию таких способов контрацепции. Вот несколько примеров.

1. Яблочный уксус

В некоторых регионах Молдавии женщины после секса вводят в вагину вату, смоченную в яблочном уксусе. Считается, что кислота убивает сперматозоиды и препятствует наступлению беременности. Кроме того, этот способ — натуральный (!) и недорогой. По сути, они просто портят собственную флору, повышая риск получить инфекцию.

2. Мыльная вода

В Бирме некоторые женщины после секса подмываются водой с мылом, чтобы смыть сперму из вагинального канала. Во‑первых, это неэффективно. Во‑вторых, использование мыла внутри организма ведет к воспалению и изменению кислотно-щелочного баланса.

3. Антисептики

Этим способом пользуются женщины в Шри-Ланке после прерванного полового акта. Предполагается, что дезинфектант может убить вредные бактерии, сперматозоиды и предотвратить инфекции. Увы, это не работает, только раздражение вызывает.

4. Кола с аспирином

Популярный метод в Анголе: выпить газировку с двумя таблетками аспирина и предотвратить беременность. Особо продвинутые еще и подогревают напиток! Увы, этот метод скорее приведет к сердечному приступу, чем к избавлению от сперматозоидов.

5. Лимон

В некоторых странах после секса внутрь вводят дольку лимона: принцип такой же, как и в случае с уксусом.

6. Куркума

Сейчас этот метод не используется, но в 70−80 годах в Непале он был довольно популярен. Наутро после секса нужно было смешать три ложки куркумы с водой и выпить. Это безопасно, но как контрацепция — бессмысленно.

7. Семена манго

Это давняя традиция в Йемене, опять набравшая популярность из-за труднодоступности нормальных средств. Семена нужно растолочь, смешать с водой и выпить на 5-й день цикла. В течение недели нельзя есть мед, пить молоко и принимать антибиотики.

8. Травы

Метод популярен во Вьетнаме: заварить определенный набор трав и выпить, чтобы они препятствовали прикреплению эмбриона. Таким способом можно добиться проблем с печенью и почками, но на вероятность зачатия он никак не влияет.

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