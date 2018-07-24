Педикюр рыбками: тропический релакс или опасность?

Педикюр рыбками: тропический релакс или опасный аттракцион для туристов?

Педикюр рыбками — извечное развлечение туристов, вне зависимости от выбранного места отдыха. Редакция WMJ.ru решила разобраться, что на самом деле скрывается за на первый взгляд безобидной процедурой. Вся нерассказанная правда об отпускной спа-процедуре — в нашем материале!

Как это работает

Как и при обычном педикюре, твои пяточки избавляют от омертвевших клеток кожи, только вот вместо специальных пилок используют несколько сотен живых рыбок. Вид мелких рыб, известный под названием гарра руфа, абсолютно лишен зубов, что исключает возможные повреждения кожи. Рыбки работают как маленькие пылесосы. И все же необычные ощущения — это не самое страшное, что может ждать тебя на этой популярной процедуре.

Туристический аттракцион

Аборигены курортных городов давно поняли, что аквариумы с рыбками — мастерами педикюра очень популярны среди туристов. Поэтому уличные салоны от Сочи до Таиланда поспешили обзавестись гарра руфа. Прогуливаясь по набережной вечером, ты точно встретишь на своем пути аквариумы, заполненные мелкими серыми рыбками. Кроме уличных салонов, в Турции туроператоры предлагают присоединиться к экскурсии на ферму гарра руфа и опробовать знаменитый педикюр на себе. А в специализированных спа-центрах с термальными водами тебе могут предложить процедуру с полноценным ихтиомассажем всего тела.

Маленькие труженики находятся на грани анорексии

Думаешь, будет сытая, накормленная до отвала рыбка яростно набрасываться на ноги клиентов? Конечно же, нет! Чтобы гарра руфа не ленились и тщательно обрабатывали стопы, их держат на строгой диете, поэтому омертвевшая кожа — это практически единственная еда для рыбок. Кстати, Гринпис неоднократно требовал запретить эту процедуру из-за нещадной эксплуатации животных и жесткой диеты.

Отсутствие дезинфекции

Только представь, сколько людей проходит по той же пешеходной набережной в Сочи или торговой улочке в Турции. Около 10% из всех гуляющих не прочь протестировать процедуру, обещающую незабываемые ощущения, релакс и мягкие пяточки всего за 15 минут. А теперь задумайся вот о чем: насколько владельцы салонов могут гарантировать чистоту полости рта «мастера», проводящего процедуру? Несмотря на то что рыбки не в силах прокусить кожу из-за отсутствия зубов, они все же могут перенести кожные заболевания, к примеру грибок, если на ногах есть микротрещины, а во рту у рыбы остались остатки недоеденной кожи предыдущего клиента. Стерилизовать рыбу все-таки невозможно, а из-за высокой стоимости одной особи использоваться они будут многократно и при этом на разных клиентах.

Второй момент, который стоит учесть, — это чистота аквариума, в которой содержится рыба. Салоны обязаны менять воду каждый день и дезинфицировать стеклянный куб. Специально для этого в некоторых аквариумах установлены ультрафиолетовые лампы, чтобы убивать бактерии. Но гарантии, что аквариум был помыт хлоркой, а ультрафиолетовые лампы исправно меняют с необходимой периодичностью, никакой уличный салон в Сочи, Таиланде или Турции дать не может.

В некоторых странах эта практика запрещена

И это неспроста. К примеру, недавно Минздрав Таиланда выразил опасения из-за условий, в которых проводится данная процедура. Запрещать педикюр рыбками в Таиланде или, к примеру, во Вьетнаме пока не собираются, ведь это развлечение приносит колоссальные деньги владельцам уличных салонов, к тому же специализированные фермы гарра руфа в случае запрета процедуры, скорее всего, разорятся и закроются. Стоит признать, что санитарные условия в некоторых странах оставляют желать лучшего.

В США и Канаде в некоторых штатах распространения инфекции и дизентерии боятся больше, чем разорения специализированных спа-салонов, поэтому эта процедура там под строжайшим запретом.

Китайская подделка

Что только в Поднебесной еще не научились подделывать! Как оказалось, даже у вида гарра руфа есть дешевый аналог. Китайские умельцы вместо безобидных и беззубых рыб продают в салоны зубастых рыбок чин-чин. Вот они-то как раз и способны повредить зубами нежную кожу и даже занести инфекцию в свежую ранку. Прежде чем решишься опустить ноги в аквариум, уточни у владельца, что за рыбы будут делать процедуру и есть ли право у салона проводить эту манипуляцию.