Эти болезни по-разному влияют на мужчин и женщин

5 болезней, которые по-разному действуют на мужчин и женщин

Как оказалось, некоторые болезни, никак не связанные с половыми органами, чаще "выбирают" свою жертву из представителей определенного пола. Сегодня мы поговорим об этих переборчивых болезнях.

Ишемическая (коронарная) болезнь сердца

Как правило, этот недуг чаще всего поражает пожилых мужчин. И если до 59 лет он одинаково встречается как у мужчин, так и у женщин, то после этого возраста риск для мужчин значительно растет. Основной причиной ишемической болезни считают атеросклероз, который способствует образованию холестериновых "бляшек" на стенках артерий. Благодаря гормону эстрогену женщины менее подвержены атеросклерозу. Именно этот гормон и становится решающим фактором: развитие подобных болезней у женщин "запаздывает" на десяток лет. Кроме того, не стоит забывать и про образ жизни. На атеросклероз влияет курение, употребление большого количества алкоголя, ожирение. А женщины чаще всего ведут более здоровый образ жизни, нежели мужчины.

Мигрень

Несмотря на то, что гормоны защищают женщин от болезней сердца, эти же гормоны увеличивают вероятность мигреней. Согласно статистике, у женщин случается в 2 раза больше приступов мигрени, чем у мужчин. Все дело в том, что на мигрень может влиять менструальный цикл, беременность, гормональная терапия. Есть даже такое понятие как "менструальная мигрень". Приступы подобной головной боли случаются за пару дней до менструации и встречаются у 10-20% женщин. Риск повышается и у тех женщин, которые принимают комбинированные оральные контрацептивы. По статистике у 20-50% пациенток, принимающих КОК, часто появляются мигрени. А 5-35% напротив, ощущают, что эти гормоны помогают облегчить симптомы.

Рак мочевого пузыря

Чаще этот вид онкологического заболевания поражает именно мужчин. Согласно статистике по России, в 2015-2016 годах рак мочевого пузыря у мужчин диагностировали в 3,5 раза чаще. Основным фактором риска для развития этой онкологии называют курение — оно повышает вероятность развития заболевания в 3 раза. Нередко на развитие рака мочевого пузыря влияют и вредные условия на производстве. А, как правило, на подобных работах чаще всего можно встретить именно мужчин.

Депрессия

Здесь первенство снова берут женщины. До того, как достигнуть переходного возраста, и девочки и мальчики одинаково страдают депрессией. Но после полового созревания риск возникновения депрессии у женщин резко возрастает, превышая в 2 раза риск у противоположного пола. Можно подумать, что все дело в обращении к специалистам: женщины чаще обращаются за психологической помощью. Однако это верно лишь отчасти, ведь болеют представительницы прекрасного пола тоже чаще. Нередко к увеличению риска возникновения депрессии приводят социальные нормы, которые ограничивают возможность женщин в обществе, сводя их к браку и материнству. Также может привести к расстройству и уход за ребенком. Кроме того, психологи отмечают, что женщины острее переживают относительно своих проблем или беспомощности, а зацикливание на этих мыслях может привести к депрессии.

Также стоит отметить и разницу в гормонах. У женщин более активна гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Эта система реагирует на стресс и вызывает выброс гормона кортизола.

Расстройство аутистического спектра (РАС)

Статистика, говорящая об соотношении мужчин и женщин с этим диагнозом, разнится. Оценки варьируются от 2:1 до 16:1, но так или иначе, больше пациентов именно мужского пола.

По мнению некоторых исследователей, все дело в неправильной диагностике, во время которой врачи часто пропускают болезнь у женщин. Кроме того, у женщин расстройства аутистического спектра высокофункциональны и женщины с РАС могут хорошо адаптироваться в социуме, из-за чего им не ставят диагноз. ​Влияет на диагностику и различие проявления расстройства. Мальчики склонны к агрессии, гиперактивности, отстраненности от общества. А у девочек агрессия более пассивна и направлена внутрь, пациентки склонны к повышенной тревожности или депрессии.

В том, что РАС чаще встречается у мужчин, ученые винят тестостерон. Именно он способен задавать эмпатическое поведение.