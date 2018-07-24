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Россияне стали активнее толстеть
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Россияне стали активнее толстеть 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В России в 2017 году выросло число страдающих от ожирения граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
Согласно отчету, от избытка лишнего веса страдает 1,9 миллиона россиян (1,3 процента населения страны). Это на шесть процентов больше, чем было в 2016 году. В Минздраве отметили, что реальные цифры могут значительно отличаться от статистики в худшую сторону.
Среди регионов рекордсменом по набору веса стал Алтайский край, где 5,4 процента населения страдают от ожирения. За ним идут Магаданская и Курганская области, где такой диагноз имеют 3,4 и 2,8 процента жителей соответственно. При этом на Алтае и в Магадане этот показатель уменьшился по сравнению с данными 2016 года, в то время как в Кургане он продолжает расти.
Наименьшее число людей, страдающих от избыточного веса, зафиксировано в Приморском крае — там диагноз «ожирение» поставлен только 0,4 процента населения.
В целом заметный рост числа людей с ожирением (более 25 процентов) отмечен в восьми регионах — Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях, Кабардино-Балкарии и Ненецком автономном округе. Еще в 35 регионах этот показатель увеличился на 10 процентов.
Как отметил главный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян, одна из основной причин ожирения у россиян — это отсутствие системных знаний по вопросам здорового питания.
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Женский форум  Ещё 20 источников 
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