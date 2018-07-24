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54-летняя Эль Макферсон рассказала, как с возрастом изменилась ее диета
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54-летняя Эль Макферсон рассказала, как с возрастом изменилась ее диета 

Harper’s Bazaar 40 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Своим примером Эль Макферсон доказывает, что бывших супермоделей не бывает. В свои 54 она выглядит минимум на 20 лет моложе. Дело вовсе не в генах, удаче или волшебстве. Подтянутая фигура — результат тщательного ухода за собой. Модель регулярно занимается спортом и придерживается правил здорового питания.
О том, как изменилась ее диета после 50 она рассказала в новом интервью: «Я начала набирать лишние килограммы вокруг талии и бедер, чего раньше не случалось. Мои ноги начали тяжелеть и я чувствовала себя уставшей. Меня покинула энергия». Чтобы побороть эти симптомы модель перешла на алкалиновую диету, которая исключает «щелочные» продукты из-за которых организм не справляется с высокой кислотностью. Затем Макферсон сократила потребление сахара, пшеницы и животных белков. Наглядно видно, что это сработало: «То, что я всегда считала „солнечными“ пятнами — на самом деле были „сахарными“ пятнами, — кожа начала выглядеть более упругой и подтянутой. Я начала терять вес, вероятно потому, что моя тяга к сахару уменьшилась. У меня улучшилось пищеварение, я чувствовал себя более гармонично».
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Публикация от Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) 24 Июн 2018 в 11:59 PDT
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