Антиоксиданты: мифы и реальность

Такое ощущение, что мир свихнулся на антиоксидантах. И тем они хороши, и этим… И рак лечат, и жизнь продлевают, и морщины разглаживают. Ни один крем для лица без них не обходится, ни одна биологически активная добавка и ни одна глянцевая статья про anti-age. Самое время разобраться, где тут правда, а где плод воспаленного воображения.

Историю антиоксидантов стоит начать с кислорода: без него не было бы процесса окисления, не появлялись бы «оксиданты», с которыми нужно бороться.

Итак, кислород — мощный окислитель, химические реакции с его участием — источник энергии для всех биологических процессов в организме, но… побочным эффектом этих реакций являются «оксиданты» — свободные радикалы — агрессивные обломки молекул, которым не хватает электрона. А раз не хватает, то они его отбирают. Пострадать может все, что угодно: ДНК, жиры, белки, ферменты… Потеряв свой электрон, они тоже становятся агрессивными и вступают в противоестественные химические связи. В результате все ломается, рушится и перестает работать: в клетке наступает хаос.

Чтобы этого не случилось, свободные радикалы необходимо вовремя найти и обезвредить. Вот тут-то и вступают в игру антиоксиданты.

Все, как у людей

Представьте, что молекулы в составе клеток человеческого организма — это законопослушные граждане: занимаются своими делами, никого не трогают. Свободные радикалы — антиобщественные элементы — преступники и хулиганы: развлекаются тем, что пристают к законопослушным гражданам и портят им жизнь, а иногда ее лишают. Но к счастью, ситуация под контролем («моя милиция меня бережет»): роль милиции исполняют антиоксиданты. Они отлавливают нарушителей порядка и дезактивируют. Отдают свой электрон, но при этом сами не становятся агрессивными.

Так происходит в здоровом организме. Если же свободных радикалов по какой-либо причине становится слишком много, антиоксиданты не справляются или их просто недостаточно — наступает анархия, что чревато ухудшением самочувствия и болезнями. (В частности, скорость производства свободных радикалов в митохондриях возрастает при переедании, когда организм должен переработать гораздо больше питательных веществ, чем ему необходимо.) Если произойдет перебор антиоксидантов (так тоже бывает) — ситуация будет напоминать введение войск в мирный город: хорошего мало.

Антиоксиданты бывают разные. Эндогенные вырабатываются в самом организме (например, женские половые гормоны, коэнзим Q, ферменты супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза и т.д.). Экзогенными поступают с пищей (например, витамин С, селен, флавоноиды и т.д.).

Вот, в общем-то, и вся наука. Теперь переходим к мифам.

Миф 1. Антиоксидантов в пище мало

Это смотря чем вы питаетесь. Если гамбургерами и кока-колой или соблюдаете жесткую белковую диету, тогда конечно. Если же в вашем рационе присутствуют свежие фрукты и овощи, да еще время от времени вы позволяете себе бокал красного вина, то волноваться не о чем.

В растениях вообще довольно много антиоксидантов, особенно в облепихе, конском каштане, чернике, винограде (и его косточках), гинкго билоба, листьях чайного дерева, гамамелисе и т.д. Также ими богаты сосна, кедр, пихта (их есть не обязательно).

В нашем организме имеется собственная система борьбы с излишним количеством свободных радикалов, однако она ослабляется под воздействием загрязненной среды, курения, прямых солнечных лучей и нуждается в поддержке.

В числе известных источников антиоксидантов — фрукты, овощи, красное вино. Но немногие знают, что все эти продукты значительно уступают по своей антиоксидантной силе обычному чаю, антиоксиданты которого носят название флавоноидов. Их содержание в разных видах чая примерно одинаково, поскольку все они производятся из листьев одного и того же растения, чайного дерева, а отличия в цвете, вкусе и аромате обусловлены только условиями выращивания и особенностями обработки.

Миф 2. Все равно без БАДов с антиоксидантами никуда

Лишь в том случае, когда речь идет о затяжной болезни, отравлении токсинами, излишнем УФ-облучении, воздействии радиации или же о людях преклонного возраста.

Миф 3. Даже один антиоксидант — уже хорошо

На каждый радикал найдется своя ловушка, так что одним антиоксидантом точно не обойтись.

Мало того, максимальный эффект антиоксиданты дают действуя парами или даже группами. Ведь отдав свой электрон свободному радикалу, сам антиоксидант окисляется и становится неактивным. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, его нужно снова восстанавливать. Так, глутатион восстанавливает витамин С, а витамин С восстанавливает витамин Е.

Кстати, если в креме для лица содержится только один антиоксидант — не обольщайтесь. Он не окажет никакого действия на кожу, ему бы справиться с защитой самого крема от окисления на воздухе.

Миф 4. Чем больше антиоксидантов в косметике, тем лучше

Глупости. Формула «чем больше, чем лучше» здесь не работает. Когда антиоксидантов становится слишком много, они превращаются в прооксиданты и действуют с точностью до наоборот.

Итак, в дневном креме, который не проникает дальше рогового слоя, антиоксиданты не помешают — они спасут кожу от агрессивного воздействия окружающей среды. А вот в питательном (более глубокого действия) ловушки для свободных радикалов пригодятся только в том случае, когда естественная защита хромает. Например, после загара или если кожа воспалена, или шелушится.

Миф 5. Антиоксидантная косметика омолаживает

Бабушка надвое сказала. Омолаживающее действие антиоксидантов до сих пор не доказано (вот только не надо про восстановление поврежденного коллагена и эластина!), зато точно известно, что они заживляют, снимают воспаление и создают барьер для ультрафиолета. Идеальная точка приложения актиоксидантов: солнцезащитные средства, крем после бритья и смягчающий состав, который наносится на кожу после химического пилинга.

Миф 6. Синтезированные антиоксиданты или натуральные: разницы нет Ничего подобного. Сочетание антиоксидантов, выверенное природой, защищает от свободных радикалов лучше, чем даже самый идеальный синтетический состав. Производители косметики и БАДов пока не дошли до уровня мастерства, которое позволяет рассчитать оптимальные по эффективности концентрации различных антиоксидантов «в одном флаконе», да еще и сделать так, чтобы они работали не по отдельности, а сообща.

Несмотря на то, что наука продвинулась далеко вперед, лучшими антиоксидантами до сих пор остаются растительные экстракты и натуральные масла…