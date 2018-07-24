Чудесные исцеления, в которые сложно поверить

Сегодняшняя медицина способна помочь в лечении заболеваний, которые ещё недавно уносили тысячи жизней. Но иногда даже врачи поражаются стойкости организма человека и его способности самоисцеляться.

1. Ян Гжебский провёл в коме 19 лет. В 1988 году Ян впал в кому из-за опухоли в мозгу. Ему было 46 лет. С годами опухоль начала уменьшаться, это позволило врачам регулировать сознание мужчины, в 2007 году он полностью пришёл в себя.

2. Клинт Уокер получил ранение сердца лыжной палкой. В 1971 году 44-летний артист спускался по горнолыжной трассе, потерял равновесие и упал. Лыжная палка пронзила грудную клетку и вошла в сердце. Уокера отправили в больницу, где диагностировали смерть. Однако выяснилось, что Клинт жив. Его прооперировали и запустили сердце. Через десять дней мужчину выписали, а через два месяца он полностью восстановился.

3. Джоан Мюррей упала с высоты 4 400 метров и выжила. В 1999 году 47-летняя парашютистка Джоан Мюррей совершала очередной прыжок. Основной парашют не раскрылся, а запасной Джоан открыть не успела. Мюррей упала на муравейник огненных муравьёв, самых опасных и ядовитых. Женщин нещадно искусали муравьи, но, к счастью, пострадавшую нашли и отправили в госпиталь. Там она две недели была в коме, но потом пошла на поправку. Врачи уверены, что жизнь Джоан спасли токсины муравьиного яды, которые способствовали выбросы адреналина, из-за чего сердце продолжало биться.