Бодипозитив — это полезно или нет?

Михаил Гаврилов врачпсихотерапевт, к. м. н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса.

В глянцевых изданиях, рекламе, на страницах в социальных сетях появляется все больше женщин «с формами». Они не стесняются целлюлита на бедрах, складок на животе и пышных ягодиц. Именно так некоторые дамы демонстрируют тот факт, что гармонично уживаются с внешностью, данной им природой. Но порой тела рубеновских красавиц ввергают в шок даже ценителей полных барышень. Согласитесь, увидеть красоту фигуры при весе 100–150 кг по силам не всем.

Так где же находится та самая грань между безусловным приятием себя и халатным отношением к своему здоровью?

Попробуем разобраться. Одни считают, что тенденция «любить себя любой» прекрасна во всех отношениях. Действительно, принятие себя, отказ от оценки и критики — все это заслуживает уважения. Но за такой безусловной любовью к собственному телу порой скрываются нежелание что-то менять и брать на себя ответственность, смирение со сложившейся ситуацией, банальная лень.

Продвижение тренда бодипозитива под лозунгом «Да, я толстая и мне хорошо» многие считают маркетинговым ходом. Компаниям выгодно производить не слишком полезную еду, продвигать товары для полных (одежду, лекарственные препараты, мебель и прочее). При этом многие бодипозитивные барышни подают отличный пример, как нужно относиться к собственному телу. Да, их фигуры не идеальны с точки зрения современных стандартов, но они принимают их такими, какие они есть, не утрачивая адекватного критичного отношения к себе.

Акт протеста

Именно так можно расценивать популяризацию тренда бодипозитива. Он неслучайно появился именно сейчас, а не 10–20 лет назад. И тому есть несколько причин. Особенности современных стандартов красоты тела. Идеалы внешности были всегда. Они менялись с течением времени, но были вполне достижимы с физиологической точки зрения.

Современный идеал женского тела объединяет в себе типы трех телосложений: худоба астеника, пышная грудь пикника и прокаченные мышцы атлетика. Такие барышни, конечно же, встречаются в природе, но очень редко. Причем данное телосложение не рассматривается как норма — это аномалия! Достичь его обычной земной женщине практически нереально.

Развитие социальных сетей

Возможности заглянуть в чужую жизнь противостоять сложно. Умом многие понимают, что на всеобщее обозрение выставляется лучшая ее часть. Но при созерцании большого объема отретушированных фото идеальных женщин критическое мышление поневоле отключается. И пусть мы не видим таких в жизни, но где-то они наверняка есть… И единственная возможность попасть в ту самую сказку — самой стать таким же идеалом. Стремление к этой цели обычно подрывает внутреннее равновесие, возникает конфликт между природными данными и недостижимым желанным образом.

Спекуляция на страхах

Одна из базовых женских потребностей — желание быть красивой. А один из самых больших страхов — эту красоту потерять. Многие барышни могут пережить критику себя как профессионала, но быть крайне уязвлены в случае критики их внешности. Этим и пользуются производители продуктов в индустрии красоты. В их задачу не входит повышение женской самооценки. Наоборот, они бьют по самому больному: «Вы еще не совершенны, но если купите это средство, то станете очень красивой». Сопротивляться такой агрессивной рекламе чрезвычайно трудно.

Про здоровье

До определенного момента с позицией «я такая, как есть» можно жить вполне комфортно, но до определенного момента — пока лишний вес не начнет влиять на состояние организма в целом. Одышка при повышении нагрузки, сложности в выполнении обычных бытовых дел, снижение жизненного тонуса, ухудшение эмоционального состояния, повышение утомляемости, боли в ногах и позвоночнике — перечислять симптомы, которые сигнализируют о том, что пора задуматься о похудении, можно очень долго. В этом случае важно объективно оценить наличие избыточного веса и принять меры. Как это сделать?

Определите свой индекс массы тела (ИМТ). Чтобы его узнать, нужно свой вес разделить на рост в квадрате в метрах. Нормой считается показатель от 18,5 до 24,5. ИМТ — величина очень субъективная. Почему? Бывают случаи, когда ИМТ нормальный, а у человека мало мышц и много жировой ткани — очевидно, нужно худеть и наращивать мускулатуру. Еще один вариант: ИМТ больше нормы, но повышен он за счет объемной мышечной массы. В этом случае о полноте не может быть и речи.

Сделайте биоэмпиданс. Простое и доступное исследование позволит определить соотношение жировой и мышечной массы в теле. Делается оно на специальном аппарате за 3 минуты. Необходим биоэмпиданс не только на момент принятие решения — худеть или нет, с его помощью можно понять, правильно ли вы худеете. Например, уходит жир, а вместе с ним и мышцы, значит, в рационе не хватает белка, его нужно добавить.

Измерьте объем талии. Это самый простой способ понять, нужно ли вам сбрасывать вес. Для мужчин норма — до 94 см, а у женщин талия должна быть меньше 80 см. В противном случае уже можно говорить о лишнем весе.

Про психологию

А теперь поговорим о крайних проявлениях бодипозитива… Том самом отрицание потребностей своего тела, которое нередко и приводит к превращению женщины из просто полной в даму с необъятными формами. Причин такого не слишком объективного отношения к себе может быть несколько.

Отсутствие ценности здоровья. В детстве ее мало кому прививают… Да и примеров семей, в которых соблюдается здоровый образ жизни, культивируется любовь к рациональному питанию, достаточному сну, уходу за собой, не так уж и много. Безусловно, ценность здоровья можно сформировать и у взрослого, но лишь тогда, когда он сам обратиться за помощью. Нередко, это происходит, когда организм дает серьезный сбой, осложняя тем самым привычную, размеренную жизнь. В этом случае человек может увидеть проблему в лишнем весе и будет ее решать.

Нежелание нести за себя ответственность. Нередко женщины, отрицающие потребности своего тела, склонны перекладывать ответственность за свой внешний вид на других людей или внешние обстоятельства. С точки зрения социальной оценки, наличие лишнего веса — личный выбор человека. Если лишние килограммы не нарушают функции организма, это выбор каждого из нас — как себя показывать. Но если из-за ожирения страдает здоровье, то в ответственность человека входит — отвести свое тело к врачу и получить соответствующее лечение.

Здоровое принятие себя — с чего начать?

У многих женщин складывается мнение, что любовь к своему телу выражается в захваливании, пении дифирамбов про «я самая красивая». Отнюдь! Принятие своих природных данных заключается в адекватной оценке возможностей и ограничений собственного тела, уважительное и бережное отношение к нему. И если по каким-то причинам ограничения тела начинают превалировать над его возможностями, задача бодипозитивной женщины — помочь ему вновь достичь правильного баланса.

Какие шаги нужно предпринять, чтобы выстроить правильные отношения со своим телом?

Относитесь к себе позитивно и уважительно в целом. Очень важно сместить акценты в своей жизни таким образом, чтобы положительных эмоций и приятных событий в ней стало больше. А для этого разберитесь, что вам нравится, а что нет, что расстраивает, а что вдохновляет, какие вещи вам лучше не делать и почему. Очень важна ваша оценка людей — с кем приятно общаться, с кем хотелось бы сблизиться.

Научитесь чувствовать свое тело и свои потребности. Для этого в течение дня чаще задавайте себе вопрос «Как я себя чувствую эмоционально, физически, психологически?», и что вы хотите (может быть, это голод, усталость, перенапряжение, излишнее возбуждение и т. д.).

Уясните: все, что происходит с вашим телом, зависит только от вас. Никто не имеет права им распоряжаться — ни муж, ни мама, ни друзья. Вы отвечаете за то, как ваше тело выглядит, как оно себя чувствует. Если у вас есть трудности со здоровьем, в зоне вашей ответственности решать этот вопрос с врачом. Если у вашего тела есть потребности, например, в движении, тактильном контакте, в сбрасывании напряжения, не нужно их игнорировать — решите, как вы можете эти потребности удовлетворить.

Пресекайте критику в свой адрес. В нашей культуре принято оценивать человека по внешним данным. Даже неблизкие вам люди могут сказать: «Ты поправился, ты плохо выглядишь». В этом случае вы имеете полное право ответить, что это их не касается. Как вы одеты, как выглядите — это ваш выбор и ваша ответственность. И если ваш внешний вид нарушает некие общепринятые в социуме законы (неопрятная одежда, неприятный запах от тела и прочее) вы должны быть готовы к тому, что другие люди будут вас отвергать. Но это опять же ваш личный выбор.

пора идти к врачу?

При ИМТ выше 30 можно говорить об ожирении. Это болезнь, которую может провоцировать разбалансировка семи систем организма. В данном случае неуместно говорить о том, что, мол, «сама виновата — разъелась», бесполезно стыдить и порицать. Мы же не обвиняем Ника Вучича в том, что он родился без рук и без ног… Важно понять, что ожирение требует лечения, причем подобранного индивидуально в каждом конкретном случае.