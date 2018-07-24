Как лечить опрелости у детей

Фото: Flickr/Stephen KrusoКак лечить опрелости у детейОчень часто у младенцев возникает опрелость. Родители и воспитатели должны знать как предотвратить ее появление.

Опрелость представляет собой красную, болезненную сыпь. Это состояние встречается у 20% детей. У некоторых детей сыпь появляется при использовании подгузников, особенно если у них есть основное заболевание кожи, такое как экзема.

Опрелость у ребенка — чем лечить?

Можно использовать следующие методы для предотвращения и лечения опрелостей:

1. Часто менять подгузники

Когда у младенца появляется сыпь, родители должны стараться чаще менять подгузники. Влажные или загрязненные подгузники могут увеличить сыпь.

2. Использовать другие виды подгузников или стиральных порошков

Если у младенца возникает сыпь после использования подгузников, то кожа может быть чувствительной к определенному продукту. Например, конкретный бренд подгузника или детских салфеток может вызвать сыпь. Если используются тканевые подгузники, то моющие средства также могут отвечать за высыпания.

3. Позвольте коже дышать

Когда у младенца появляется сыпь, то необходимо в течение дня некоторое время не использовать подгузники, чтобы кожа подсохла.

4. Убедитесь, что подгузник подходит по размеру

Слишком плотные подгузники могут вызвать опрелость. Необходимо убедиться, что подгузники подходят по размеру.

5. Использование кремов и мазей

При опрелости родители могут использовать крема, содержащие оксид цинка. Необходимо нанести толстый слой крема на пораженную кожу и дать ей высохнуть.

6. Избегайте использования детских салфеток

Несмотря на то, что необходимо держать кожу ребенка чистой, детские салфетки могут вызвать раздражение. Если у младенца появилась сыпь, лучше обмывать кожу осторожно, используя мыло и воду.

7. Удалите новые продукты питания из рациона

Введение новых продуктов обычно полезно, но некоторые кислые продукты, такие как цитрусовые и томаты, могут привести к тому, что моча и кал младенцев станут кислыми, а также могут вызвать раздражение. Родители и воспитатели должны быть осторожны и вводить новые продукты в небольших количествах и следить за состоянием ребенка. Если появилась сыпь, необходимо удалить кислые продукты из диеты, пока сыпь не пройдет.

8. Использование мыла и моющих средств без запаха

Ароматические моющие средства для стирки, некоторые виды детского мыла и крема, а также пузырьковые ванны могут вызвать раздражение кожи.

9. Избегайте тщательной очистки кожи

Для младенцев с опрелостью крайне важно, чтобы кожа была чистой и сухой, но необходимо помнить, что кожу надо протирать нежно. Скрабирование или протирка кожи может вызвать раздражение и повреждать чувствительную кожу.

10. Использовать овсяную ванну

Исследования показывают, что коллоидная овсянка уменьшает воспаление и раздражение, которые могут вызвать атопический дерматит и воспалительные состояния кожи. Коллоидная овсянка может уменьшить боль и зуд.

Причина опрелости у детей

Опрелость зачастую является типом контактного дерматита. Контактный дерматит возникает, когда кожа реагирует на следующие раздражители:

моча;

фекалии;

подгузники;

мыло;

салфетки.

В некоторых случаях сыпь может быть результатом других причин, в том числе дрожжевых инфекций и себорейного дерматита.

Когда нужно обратиться к врачу

Следует обратиться к врачу, если лихорадка или припухлость сопровождают сыпь. В большинстве случаев сыпь проходит с течением времени.

В некоторых случаях, если есть следующие симптомы, надо обратиться к врачу:

блистеры;

постоянная сыпь;

припухлость;

сыпь, которая выделяет жидкость или гной.