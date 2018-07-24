Тонкая талия за 30 дней!

Изящная и тонкая талия всегда была одним из символов женской красоты. Если вы не можете похвастаться своей осиной талией, не отчаивайтесь: сделать ее тонкой, как тростинку, вполне возможно и в домашних условиях.

В помощь мы предлагаем специальный комплекс из 5 упражнений. Выполняйте их каждый день в течение 15 минут, и уже через месяц вы должны заметить результаты.

Содержание

1. Танец ногами

2. Растяжка

3. Косые мышцы пресса

4. Вверх, вниз

5. Плавание в воздухе

1. Танец ногами

— Лягте спиной на коврик. Руки вдоль тела.

— Оторвите прямые ноги от пола и поднимите до угла в 45 градусов. При этом спина, руки и голова ни в коем случае не должны подниматься.

— Медленно наклоняйте ноги вправо, пока не почувствуете, что мышцы не позволяют тянуться дальше. Главное — держать ноги всегда вместе.

— Верните ноги в центр.

— Не опуская ног, повторите наклон влево.

— Сделайте по 15 наклонов в каждую сторону, задерживаясь по краям на 2 секунды.

2. Растяжка

Сядьте на коврик, спина прямая. Ноги раскройте на 90 градусов.

Раскройте руки, чтобы они образовали одну прямую линию, как на рисунке А.

Поверните плечи на 90 градусов и попробуйте достать правой рукой до носочка левой ноги.

Вернитесь в начальное положение и повторите упражнение с другой рукой.

Повторите наклоны по 30 раз в каждую сторону, не забывая, что спина всегда должна оставаться прямой.

3. Косые мышцы пресса

Для этого упражнения рекомендуется использовать легкие гантели либо любой другой малый груз. Это поможет оставаться в правильном положении и будет способствовать правильному распределению нагрузки во время упражнения.

Примите следующее положение: обхватите груз обеими руками и вытяните перед собой, ноги слегка согнуты, стопы твердо опираются о коврик, корпус наклонен назад на 45 градусов.

Поворачивайтесь направо вместе с грузом. Работаем только корпусом.

Вернитесь в начальное положение. Выполните упражнение с поворотом в левую сторону. Во время выполнения этого упражнения представьте, что сзади вас находится стена и ваша цель во время поворотов — дотронуться грузом до этой стены.

Повторите упражнение 30 раз в каждую сторону.

4. Вверх, вниз

Примите позицию, как на картинке А.

Напрягая мышцы ног и пресса, приподнимите свое тело таким образом, что опора останется только на боковой части одной ступни и на одной ладони.

Очень медленно вернитесь в начальное положение. Рекомендуем отсчитать 8 секунд.

Выполните 15 подъемов, далее поменяйте сторону и повторите упражнение.

5. Плавание в воздухе

Лягте на коврик животом вниз. Поднимите руки, ноги, голову таким образом, что вы будете опираться только на живот.

Двигайте руки и ноги по принципу ножниц: правая рука и левая нога вверх — опустили. Далее левая рука и правая нога вверх — опустили. Продолжайте смену в течение 20 секунд и отдыхайте.

Сделайте 10 повторений упражнения по 20 секунд. Между подходами отдыхайте не более 10 секунд.