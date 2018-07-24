Читаем для тела. Какие книги помогут похудеть?

Лето в разгаре, но привести себя в хорошую форму непоздно никогда. Тем более что вокруг полно полезной информации, позволяющей сделать это максимально эффективно, с пользой для здоровья и позитивным настроем.

«АиФ-НН» подготовил обзор книг для желающих начать худеть с понедельника.

Есть чем поделиться

Нина Лоза

«Спасаем фигуру за месяц до лета» и «Я и мои килограммы»

Нина Лоза — бывший главный редактор популярной газеты и сайта, посвящённых вопросам красоты и стройности. Используя накопленные знания, журналист написала сразу две книги на эти всегда актуальные для женщин темы.

«Я и мои килограммы» — во многом пересказ личного опыта похудения Нины Лозы начиная с первого набранного килограмма. Многие читательницы узнают в описанных на страницах книг историях борьбы с лишним весом себя. Книга придаёт положительный настрой, поскольку написана простым языком, с большим юмором. В отзывах читательницы пишут, что она мотивирует заниматься спортом, правильно питаться и вообще делать всё, что подразумевает здоровый образ жизни.

У книги удобная навигация. Фактически это словарь — словарь образа жизни от «А» до «Я». Можно прочитать его целиком, а можно выбирать нужные и актуальные для вас темы по разделам. Также здесь много психологических тестов и вычислительных упражнений. Книга выдержала уже несколько изданий и продолжает пользоваться популярностью у читателей.

Книга «Спасаем фигуру за месяц до лета» хороша тем, что в ней собрано около 100 самых эффективных диет: гречневая, белковая, голливудская и т. д. Также здесь есть советы, как грамотно начать диету и закончить её без вреда для здоровья.

Сам смог и вам помог

«Худеем с умом»

Доктор Алексей Ковальков также транслирует читателям личный опыт борьбы с лишним весом. Надо сказать, он более чем успешный. За полгода некогда тучному мужчине удалось избавиться от 50 ненужных килограммов, а потом ещё от 20. Также, создавая систему питания, диетолог Алексей Ковальков опирался на новейшие исследования в области диетологии, эндокринологии, фармакологии.

В итоге он пришёл к выводу: человеческий организм не приемлет строгого ограничения в еде и монодиеты. Именно они приводят худеющих к психологическим срывам, превращая борьбу с лишним весом в пожизненное испытание.

Диета, которая изменила жизнь самого доктора Алексея Ковалькова, направлена на комплексное и постепенное избавление человека от пищевой зависимости, а не на быстрый результат «для поездки к морю». Вам предстоит долгий и сложный путь изменений собственных привычек и восстановления нарушенных систем обмена собственного организма.

К преимуществам метода Ковалькова относится то, что питание будет сбалансированным, вас не начнёт преследовать хроническое чувство голода, вам не придётся фанатично подсчитывать калории. Правда, предстоит много ходить пешком, спать не менее 8 часов в день и пить около 8 стаканов чистой воды в день.

Вот в чём вопрос…

Людмила Васнецова

«Худеть или не худеть?»

Этот вечный вопрос остро стоит перед большинством женщин. Часто лишние килограммы нам мерещатся там, где, по мнению специалистов, их нет в помине. Для таких случаев был изобретён индекс массы тела — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли вес недостаточным, нормальным или избыточным. Вас это интересует? Тогда книга Людмилы Васнецовой для вас.

Также автор уверена, что мучительный процесс подсчёта калорий и ограничения в питании можно превратить в забавную игру. Книга «Худеть или не худеть?» познакомит читателя с различными видами диет: кремлёвской, цветной, импульсной, по группе крови. Вы сможете больше узнать о таких видах питания и понять, подходят ли они лично вам и надо ли вам вообще худеть.

Не переборщите

«Когда худеть опасно. Нервная анорексия — болезнь XXI века».

Стремление стать лучше, к сожалению, может приводить дам к плачевным последствиям. Вот кажется: ещё чуть-чуть — и отражение в зеркале будет устраивать тебя на 100%. И уже не замечаешь, как стрелка на весах кричит, что «нельзя быть красивой такой».

Самое страшное последствие такого стремления к совершенству — анорексия. Это патологическое расстройство психики, при котором у человека появляется извращённое восприятие своего тела, а также патологическое отвращение к любой пище. Чаще всего диагноз «анорексия» ставится девушкам в возрасте 14-19 лет, поэтому книга Ирины Куприяновой в первую очередь должна привлечь внимание родителей, чьи дети-подростки придают чрезмерное значение внешности.

Книга поможет узнать о мотивах подросткового недовольства собой и возможных путях выхода из этой проблемы. Не зря врачи говорят, что в лечении больных анорексией много значат поддержка семьи, доверительные отношения с близкими людьми и большое желание помочь.

Дело в голове

«Как победить аппетит: психологические техники борьбы с лишними килограммами»

Любой квалифицированный врач скажет вам: борьбу за идеальное тело надо начинать с головы. Часто причиной избыточного веса и переедания становятся хроническая депрессия, стрессы. Многие не находят причинно-следственной связи между лишним куском торта вечером на тарелке и нервным перенапряжением.

Прочитав книгу специалистов одного из самых популярных в России центров коррекции веса, вы узнаете и об успехах, и о неудачах, с которыми встречается человек на пути к стройному телу. Здесь поднят актуальный для многих худеющих вопрос, почему сброшенные килограммы порой так быстро возвращаются. Известные диетологи поделятся и секретами лёгкого, простого и эффективного избавления от лишнего веса. В конце каждой главы приводятся практические рекомендации. Книга поможет познать себя, обрести вкус к жизни и реализовать позитивный внутренний потенциал.

Материал подготовлен при поддержке специалистов Централизованной библиотечной системы Автозаводского района Нижнего Новгорода.