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Исследование показало, что у Роналду — тело 20-летнего футболиста
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Исследование показало, что у Роналду — тело 20-летнего футболиста 

Soccer News 47 минут назад
Фото: Soccer News
Так, по сведениям Marca, медицинский осмотр 33-летнего португальца, который он прошел в «старой синьоре», установил, что в организме пятикратного обладателя «Золотого мяча» содержится всего 7%, хотя в среднем этот показатель для людей его возраста равняется 10%. Кроме того, мышечная масса составляет 50% его тела, тогда как ее уровень у его сверстников обычно равняется 46%. Еще одним показателем отличной физической формы Роналду является тот факт, что на Чемпионате Мира в России он стал самым быстрым игроком, разогнавшись до скорости 33,98 километров в час.
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