3 упражнения для улучшения формы груди. Смотреть всем!

Женская грудь состоит из молочных желез, окутанных жировой тканью. Когда вы худеете, ваша грудь уменьшается, когда поправляетесь — увеличивается. Под грудными железами расположены мышцы груди. Тренируя их, можно визуально «поднять» грудь.

Конечно, вы не увеличите ее размер (получая нагрузку, мышцы груди будут увеличиваться под железой, в то время как ее жировая ткань, наоборот, начнет уменьшаться), однако заметно улучшите форму груди, сделав ее более упругой и соблазнительной!

1. Отжимания от стены Встаньте прямо лицом к стене. Сохраняя корпус прямым, обопрись руками о стену: ладони широко расставлены (чуть ниже линии плеч) и параллельны друг другу. Сгибая руки в локтях, притяните корпус к стене, а затем плавно отожмитесь от нее. Во время отжиманий ваши локти должны уходить в стороны (а не опускаться вниз). Повторите упражнение 10-12 раз.

Нюанс: выполняя отжимания от стены, старайтесь больше включать в работу грудные мышцы, нежели мышцы рук.

2. Ножницы руками Встаньте прямо, руки разведите в стороны (почувствуйте растяжение грудных мышц), ладони направьте вниз. Соедините руки перед собой, скрестив их: сначала правая рука сверху, затем — снизу. Выполняйте все движения плавно. Сделайте 30 повторов.

Нюанс: при выполнении упражнения старайтесь максимально напрягать и растягивать грудные мышцы.

3. Круговые махи Встаньте прямо. Обеими руками (чуть согнутыми в локтях) выполните синхронные махи с максимальной амплитудой: сначала вперед (как при плавании баттерфляем), затем назад (как при плавании на спине). Сделайте по 15 махов в каждую сторону.

Нюанс: во время выполнения упражнения, старайтесь напрягать мышцы груди.

Но если есть какие-то проблемы со здоровьем или ощущаются неприятные или болезненные ощущения во время тренировки — посоветуйтесь с лечащим врачом обязательно. Он поможет обнаружить причину вашей проблемы и определить безопасные индивидуальные нагрузки.

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