Секреты плоского живота от Анны Куркуриной!

Данная статья и видео от Анны Куркуриной — не совсем обычное. Оно посвящено очень злободневной теме, которая беспокоит миллионы женщин — как убрать живот. Так как физические нагрузки — это не единственное условие создания идеальной фигуры, то в этот раз стоит так же упомянуть тему питания.

Первая половина видео — это правила, советы и рекомендации тренера и девушки, которая уже похудела на 15 килограммов, вторая — сами упражнения. Пропускать ни ту, ни другую часть не стоит — обе несут в себе очень полезную информацию.

Упражнения на пресс — процесс нелегкий, но стоит учесть, что их не стоит делать чаще, чем раз-два в неделю. Убираем живот с Куркуриной — это значит, что мы уменьшаем жировые отложения, укрепляем мышцы живота и делаем его плоским. Очень похоже на сказку, но вы можете сделать ее былью. Только начните работать и не позволяйте своей силе воли ослабнуть настолько, чтобы наесться пирожных на ночь глядя.

Питание и упражнения — это очень важно. Но комплексный подход в деле уменьшения живота затрагивает еще одну тему. А именно специальный антицеллюлитный массаж.

Важно, что массаж можно делать в домашних условиях самой себе, то есть платить деньги профессионалу совсем необязательно. Курс массажа позволит вам решить проблему обвисшего живота после родов или, например, после быстрой потери веса.

Помните, что Анна, мягко говоря, не стандартная женщина, но настоящий профессионал, с великим профессиональным опытом и знаниями. Она доступно и понятно объясняет и на собственном опыте доказала, что спорт открыт для нас в любом возрасте.

Поэтому внимательно изучите представленное видео, придерживайтесь всех правил и сможете порадовать себя и окружающих плоским животиком и идеальной фигурой в целом!

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