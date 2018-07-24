5 упражнений для женщин, формируем спину 

Не так часто, что мы думаем о том, что происходит с нашей спиной — так как мы, как правило, последние, кто ее видит.
Эти пять упражнений помогут вам начать работу:
1. Гантели в одной руке над головой
Удерживая гантель в каждой руке, одну гантель весом в два раза больше, чем другую. Выполните по 15 повторений на каждую руку.
2. Гантели в одной точке
Переключайтесь на другую ногу и повторите восемь раз.
3. Движение руками с гантелями
Повторяйте 15 раз.
4. Кобра Назад
Сделайте 15 раз.
5. Наклоны с гантелями
Выполните 15 повторений.