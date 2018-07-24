Ещё
5 упражнений для женщин, формируем спину
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 упражнений для женщин, формируем спину 

Карельские вести 2 часа назад
Не так часто, что мы думаем о том, что происходит с нашей спиной — так как мы, как правило, последние, кто ее видит.
Эти пять упражнений помогут вам начать работу:
1. Гантели в одной руке над головой
Удерживая гантель в каждой руке, одну гантель весом в два раза больше, чем другую. Выполните по 15 повторений на каждую руку.
2. Гантели в одной точке
Переключайтесь на другую ногу и повторите восемь раз.
3. Движение руками с гантелями
Повторяйте 15 раз.
4. Кобра Назад
Сделайте 15 раз.
5. Наклоны с гантелями
Выполните 15 повторений.
Карельские вести: последние новости
Антиоксиданты: мифы и реальность Аспирин или куркума? 8 способов контрацепции, которые лучше не пробовать! Правила плоского животика. Видео тренировка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»8
Западные звезды, которые говорят по-русски
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо13
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле78
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение