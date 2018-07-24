Привычки, которые старят. Рассказывает Елена Малышева

Спать лицом в подушку Многие из нас спят на животе или на боку, уткнувшись носом в подушку. И утром встаем с помятым одутловатым лицом. Соответственно в зеркале все наши года отображаются четче четкого. Увы! Переучиться лежать в постели в более физиологичной позе — на спине — довольно сложно, ведь не можем же мы контролировать себя все время сна. Что же делать? Есть специальные подушки для сна на боку и животе. Они мало того что ортопедические, то есть сохраняют правильное, здоровое положение шеи и головы во время сна. Но у них вдобавок есть специальный вырез для лица. То есть человек ложится на краешек и спит, как ему удобно, не зарываясь в подушку. Утром встает цветущим! Недостаточно очищать кожу больше по теме Beauty-тренд дня: пиксельный макияж и маникюрИногда вечером буквально падаешь без сил в кровать, кое-как стерев косметическим молочком макияж. К сожалению, недостаточная гигиена кожи лица преждевременно старит. Вот как это происходит. Остатки макияжа (или косметического молочка, которым вы пользовались для его удаления) — прекрасная питательная среда для микроорганизмов. Бактерии чудесно размножаются, а кожа из-за этого воспаляется. Воспаление — это нарушение целостности кожного покрова. Повреждается его структура, вы преждевременно стареете. Что же делать? Тщательно умываться как минимум два раза в день, смывая все остатки крема и макияжа. В этом смысле делать себе поблажку нельзя. Слишком мало пить Для того чтобы кожа была молодой, она должна быть увлажненной. А для этого ее мало покрывать увлажняющими кремами. Гораздо важнее, чтобы кожные покровы увлажнялись изнутри. А для этого нужно достаточно пить. Обычной, не соленой и не сладкой воды. Что же делать? Зимняя норма употребления воды — 2 л в день. То есть стакан каждый час бодрствования. Но летом, в жару, врачи настоятельно рекомендуют увеличить норму до 3 литров в сутки — ведь мы много влаги теряем с потом.

«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый