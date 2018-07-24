Как оставаться в прекрасной форме после 40 лет

Независимо от возраста, хочется оставаться в прекрасной форме. Но, чем старше мы становимся, тем больше усилий для этого необходимо прикладывать. Это и не удивительно, ведь происходит значительное изменение обменных процессов в организме человека. Конечно, можно просто начать считать себя старым и ничего не делать, а можно, оглядевшись по сторонам, и увидев большое количество «взрослых» людей, занимающихся собой, брать с них пример. Итак, для всех читателей, которые предпочитают быть молодыми, энергичными и красивыми, редакция «Я и Фитнес» подготовила этот замечательный материал.

1. Сделай физические нагрузки регулярными. Подготовься к длительной работе над собой, не стоит ждать моментального результата. Если ты будешь заниматься 3–4 раза в неделю — вот тогда будет эффект! Для зрелых людей регулярность занятий чрезвычайно важна.

2. Выбирай силовые упражнения. Казалось бы, зачем? Работа с тяжелыми гантелями — разве это не опасно для моей постоянно ноющей спины? Именно силовые тренировки важны для людей в возрасте за 40. Они увеличивают процент мышечной ткани в организме, а это автоматически приведет к улучшению метаболизма. Благодаря силовым тренировкам мышцы укрепляются — так что боль в спине тебя покинет, потому что частой ее причиной являются хилые, нетренированные мышцы. Силовые тренировки положительно влияют и на состояние кожи — она разглаживается, подтягивается. Главное правило — во избежание травм не слишком напрягайся, работая на тренажерах. Береги суставы — для этого строго следуй технике выполнения упражнений. Для большей безопасности лучше работать под присмотром тренера.

3. Не пренебрегай кардиотренировками. Лучше всего комбинировать силовые упражнения с кардионагрузкой — кроме того что это полезно для сердца, это важно для наполнения крови кислородом. Кардиотренировка препятствует развитию заболеваний органов дыхания. Для людей в возрасте важно следить за частотой сердечных сокращений во время активной тренировки — каждые 10 минут физической нагрузки измеряй пульс, отсчитывая количество ударов. Зафиксируй с помощью секундомера 30 секунд. За это время посчитай количество ударов, умножь их на 2. 140–150 ударов в минуту — средний показатель пульса при умеренной физической нагрузке для людей зрелого возраста. Найди дополнительную информацию и подсчитай свою оптимальную частоту сердечных сокращений для занятий спортом — это зависит от точного возраста, веса, уровня физической подготовки и состояния здоровья. Следить за деятельностью сердца во время тренировок в зрелом возрасте нужно обязательно!

4. Разминка и растяжка! Всегда выполняй разминку перед любым видом физической нагрузки и делай растяжку после выполнения силовых упражнений.

Лучший график занятий спортом на неделю для тех, кому за 40:

1. 2 силовые тренировки по 30 минут.

2. 2 кардиотренировки по 45 минут.

3. 15 минут разминки и растяжки до и после каждой тренировки.

Не занимайся каждый день — между тренировками должен быть перерыв в 1–2 дня. 5 часов в неделю будет уходить на тренировки. Но это поможет тебе выглядеть намного моложе своего возраста, наслаждаться прекрасным самочувствием и быть энергичным, полным сил человеком.

Питайся рационально! Белки в рационе человека зрелого возраста, который регулярно тренируется, должны составлять не менее 30%. Больше овощей, фруктов, жирной рыбы, меньше жирного мяса. Старайся есть сложные углеводы — каши — и по возможности исключай из рациона хлебобулочные изделия и сладости. Очень важно употреблять достаточное количество молочных продуктов — для крепких костей. Не забывай пить воду, а вот про алкоголь старайся забыть… Бокал красного сухого вина в неделю ты можешь себе позволить, максимум 2 бокала.

Эти общие правила помогут тебе тренироваться не только ради красоты, но и ради здоровья! Постоянные тренировки — настоящий эликсир молодости. Поделись статьей с близкими, для многих эта информация будет актуальной!