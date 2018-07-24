Фитнес-бикини: как накачать мышцы, не теряя женственности?

Фитнес-бикини — одно из направлений женского культуризма. Самая облегченная бодибилдерская категория из всех возможных, когда для моделирования тела не требуется большая мышечная масса и выраженный рельеф. Нужна гармония пропорций и лишь слегка откорректированная природная красота женственных форм.

Природные данные здесь ключевой момент, потому что работать придется с тем, что есть. Как известно, худая корова — совсем не то же самое, что стройная газель. Законы генетики никто не отменит, и каторжный труд в зале позволит добиться кубиков на прессе, но вот длину ног не скорректирует. Зато рыхлый жир точно превратится в упругие формы, сутулость сменит красивая осанка, а на пляже вы будете не скрывать недостатки фигуры, а гордо демонстрировать достоинства!

Как строить тело?

Основа бикини-подхода — регулярные круговые тренировки. Они необходимы для интенсивного сжигания жира. Процентное содержание жира у бикини-модели должно быть низким — около 8–10%. Значит, главная задача — уменьшить содержание жира в организме и увеличить мышечную массу. Как? С помощью спорта и питания (подробнее об этом ниже). Как девушки добиваются этой цели без голодания и правильно распределяют нагрузку, смотрите здесь:

Итак, нужна силовая нагрузка на все группы мышц — комплекс упражнений, который выполняется по кругу. При этом большое количество повторов сочетается с работой с небольшими весами. После первого силового круга (работа с собственным весом, гантелями, штангой или занятия на тренажерах) — кардионагрузка (бег, прыжки), потом снова силовые упражнения.

Как питаться?

Катя Усманова процесс строительства тела любит сравнивать со строительством дома. Для надежной, устойчивой и красивой постройки нужны качественные строительные материалы. Точно такие же «кирпичики» необходимы и красивому, здоровому телу. Это в первую очередь белки (строительный материал для мышц) при минимуме углеводов.

Главные принципы питания фитнес-бикини:

Нужно есть 5–6 раз в день каждые 2–3 часа. Не стоит резко уменьшать калорийность рациона питания. Это приведет к уменьшению мышечной массы.

Все продукты должны быть свежими — никаких пакетированных, переработанных, рафинированных.

Исключите продукты с нулевым содержанием жира. Полный отказ от жира в рационе опасен. Суточная норма — 30 г жира. Жир не только дает энергию, но и окутывает наши мышцы и органы, уменьшая риск травм и заболеваний. Нужны правильные жиры (например, 5–6 орехов миндаля и треть среднего авокадо).

Треть суточного рациона должна состоять из нежирных источников белка: курица, индейка, рыба, тофу, яичные белки, кисломолочные продукты. Норма белка в суточном рационе при интенсивных занятиях спортом рассчитывается по формуле: 1,5–2 г белка на 1 кг массы тела.

Порция белка должна входить в каждый прием пищи. Это стабилизирует уровень сахара в крови и помогает контролировать голод (дает чувство сытости).

Дефицит белка в рационе можно компенсировать при помощи спортпита — специальных протеиновых смесей. Выбирайте смеси без искусственных вкусовых добавок и заменителей сахара.

Исключите из рациона все крахмалистые продукты: никакого хлеба, макарон, белого риса, кондитерских изделий.

Нам нужна клетчатка — съедайте 2–4 порции свежих овощей ежедневно.

Не забывайте про воду — выпивайте не менее 2,5 литров воды в день.

Никакого алкоголя — он останавливает процесс утилизации жиров в организме и замедляет обмен веществ.

На кого равняться?

Равняемся на лучших — давайте вдохновимся идеальной формой лучших в мире спортсменок фитнес-бикини!

Наталия Мело

Бразильская фитнес-модель, обладательница самого престижного титула «Мисс Бикини Олимпия» в 2012 году. Ей 34 года, рост 165 см, соревновательный вес — 56 кг. И при этом она мать двоих детей!

Никола Вейтерова

Спортсменка из Словакии — победительница Arnold Classic Europe — 2014, абсолютная чемпионка IFBB World Championship. 27 лет, рост 163 см, соревновательный вес — 54 кг.

Екатерина Усманова

Самая популярная фитнес-модель в России, чемпионка страны по бодифитнесу. 30 лет, рост — 166 см, соревновательный вес — 56 кг.

Софи Булатова-Тандилян

Россиянка — абсолютная чемпионка World Ladies Cup — 2014. Ей 27 лет, рост 160 см, соревновательный вес — 46 кг.

Яна Кащеева

Пятикратная чемпионка России по фитнесу, абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини в 2013 году, бронзовый призер Arnold Classic Amateur по фитнес-бикини в 2014 году. Яне 34 года, рост 163 см, соревновательный вес — 52–54 кг.

Оксана Артемова

Абсолютная чемпионка мира по фитнес-бикини в Сербии IFBB WORLD CHAMPIONSHIPS NOVI SAD — 2011, серебряная чемпионка по фитнес-бикини Европы 2011 года, абсолютная чемпиона по фитнес-бикини открытого чемпионата России по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Ей 31 год, рост — 162 см, соревновательный вес — 64 кг.

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