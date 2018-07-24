Раскрыта секретная методика похудения балерин! Лишний вес будет уходить каждый день!

Невероятно, как балеринам удается оставаться всегда в отличной форме! Все дело в особом комплексе упражнений. Теперь это доступно и вам! Занимайтесь каждый день — ваши ножки станут такими же стройными, как и у балерины!

Теперь методика похудения балерин доступна и вам! Балеринам и танцовщицам иногда требуется быстро сбросить вес, для этого многие из них каждый день делают интенсивную двадцатиминутную зарядку:

Упражнения рекомендуется выполнять на голодный желудок или через 2-3 часа после еды.

Для занятий вам понадобятся скакалки, придется много прыгать, поэтому заниматься надо в специальном спортивном бюстгальтере, поддерживающем грудь.

Возьмите в руки скакалки и попрыгайте через них на двух ногах 3 минуты. Приземляться нужно на всю стопу, если будете наступать только на носочки, ноги не похудеют, а накачаются.

Продолжайте прыгать, но теперь приземляйтесь, выставляя вперед то одну, то другую ногу. Прыгайте так 2 минуты.

Теперь попрыгайте через скакалки 3 минуты, попеременно приземляясь то на правую, то на левую ногу. После прыжков нужно отдохнуть. Походите по комнате, на вдохе поднимайте руки вверх, а на выдохе опускайте их вниз.

Теперь вам понадобится стул со спинкой. Обопритесь на неё руками. Разведите ноги на ширину плеч и начинайте приседать, сгибая колени на 90°. Сделайте 3 подхода по 10 раз. Повторите предыдущее упражнение, только теперь разведите носки стоп в разные стороны.

Сделайте 2 подхода по 15 приседаний. Это и предыдущее упражнение можно чередовать.

Это очень просто! Тренируйтесь каждый день для достижения максимального результата. Поделитесь секретом стройности с подругами — занимайтесь вместе. Посмотри ещё одну полезную балетную тренировку для похудения в ногах!

Будьте красивой вместе с FITNESSI!