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Комплексная тренировка
Карельские вести
3 часа назад
Женский форум
Комплексная тренировка всего тела с акцентом на пресс и ягодицы. Выполняйте в быстром темпе, каждое упражнение по 15 раз в 3 круга.
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