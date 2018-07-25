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Комплексная тренировка
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Комплексная тренировка 

Карельские вести 3 часа назад
Комплексная тренировка всего тела с акцентом на пресс и ягодицы. Выполняйте в быстром темпе, каждое упражнение по 15 раз в 3 круга.
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