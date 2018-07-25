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Сколько золота вы содержите
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Сколько золота вы содержите 

Рамблер 2 часа назад
Вы думаете, что знаете о своём теле всё? Тогда убедитесь, что оно подготовило для вас массу сюрпризов. Эти факты о себе вас впечатлят.
1. Если человеку стыдно или неловко, он краснеет. При этом внутренняя часть желудка тоже краснеет.
2. Люди — самый лучшие бегуны на длинные дистанции среди животных с четырьмя конечностями.
3. В жаркий день за 30 минут человеческое тело выделяет тепло, достаточное для нагревания воды.
4. На теле человека столько же волос, сколько на теле шимпанзе, просто они более тонкие и светлые, а потому малозаметны.
5. Для каждого килограмма жира или мышц организм формирует около 11 километров сосудов.
6. Кровь, циркулирующая по организму, за день преодолевает расстояние 1 900 километров.
7. Ещё недавно бытовало мнение, что у человека пять чувств: слух, зрение, обоняние, осязание и вкус. В реальности же у нас есть ещё полтора десятка чувств, например, ощущения жажды и боли, чувство равновесия и времени.
8. Тело содержит около 0,2 миллиграмм золота, причём большая его часть находится в крови. Чтобы выплавить одну монету, понадобится выделить золото из крови 40 000 человек.
Женский форум
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