Сколько золота вы содержите

Вы думаете, что знаете о своём теле всё? Тогда убедитесь, что оно подготовило для вас массу сюрпризов. Эти факты о себе вас впечатлят.

1. Если человеку стыдно или неловко, он краснеет. При этом внутренняя часть желудка тоже краснеет.

2. Люди — самый лучшие бегуны на длинные дистанции среди животных с четырьмя конечностями.

3. В жаркий день за 30 минут человеческое тело выделяет тепло, достаточное для нагревания воды.

4. На теле человека столько же волос, сколько на теле шимпанзе, просто они более тонкие и светлые, а потому малозаметны.

5. Для каждого килограмма жира или мышц организм формирует около 11 километров сосудов.

6. Кровь, циркулирующая по организму, за день преодолевает расстояние 1 900 километров.

7. Ещё недавно бытовало мнение, что у человека пять чувств: слух, зрение, обоняние, осязание и вкус. В реальности же у нас есть ещё полтора десятка чувств, например, ощущения жажды и боли, чувство равновесия и времени.

8. Тело содержит около 0,2 миллиграмм золота, причём большая его часть находится в крови. Чтобы выплавить одну монету, понадобится выделить золото из крови 40 000 человек.