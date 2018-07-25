Омега 3 и Омега 6: что полезнее и безопаснее

Ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6 являются незаменимыми для здоровья человека. Именно благодаря этим липидам кожа, волосы, ногти, сосуды и даже кости остаются прочными, работоспособными и имеют возможность регенерировать. Оба этих важных химических соединения не синтезируются в организме, а поступают в него с пищей. Однако рацион у людей разных регионов земного шара не одинаковый, между тем омега-3 и омега-6 имеют существенные отличия и нехватка даже одного вида липидов может влиять на количество других ненасыщенных жирных кислот в организме, а это в свою очередь, приводит к негативным последствиям для здоровья.

Омега-3 спасает сердце, но не защищает ЖКТ Не смотря на то, что ненасыщенные жирные кислоты были известны, как необходимые органические вещества для развития человека, еще в начале XX века, первые исследования в этой области начались только в 1970 году. Тогда датские и английские ученые зарегистрировали удивительный факт — инуиты Гренландии — коренные жители острова, издревле занимающиеся подледным рыболовством, практически не сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежедневно потребляя огромное количество жирной рыбы, они обеспечили в своем организме большой уровень триглицеридов — липидов вида омега-3, что позволило этим людям, в отличие от других групп европейского населения, поддерживать артериальное давление, пульс и частоту сердечных сокращений в идеальном состоянии, причем, не смотря на возраст. Поскольку рацион инуитов не меняется веками, датские врачи продолжили исследования состояния здоровья этой народности и в XXI веке. И вскоре выяснилось, что практически все инуиты, начиная с подросткового возраста, сталкиваются с кишечными патологиями и с болями в поджелудочной железе, а также распространенность диабета среди них самая высокая на острове. С этого момента исследования влияния липидов омега-3 и омега-6 на организм человека стали проводиться практически во всех странах.

Недостаток омега-3 приводит к увеличению омега-6 Специалист в области питания, ведущий биохимик Национального Института Здравоохранения США, Уильям Ландс, занимается исследованием действия незаменимых липидов последние 30 лет. В своем научном труде он обосновал тот факт, что жирные кислоты типа омега-3 и омега-6 находятся в состоянии постоянной конкуренции за владение ферментом десатуразой. Это активное вещество входит в структуру всех клеточных мембран, поддерживая их нормальное строение. А человеческое тело, как известно, все состоит из клеток кожи, гладких и поперечных мышечных волокон, слизистых и мозговых оболочек и т.д. Десатураза по своему составу и строению имеет удивительное сходство с липидом омега-3 и именно это вещество в больше степени нужно человеческому организму для полноценной жизни. Однако жители континентальных стран, в рационе которых преобладают яйца, молоко, мясо животных и птиц, находившихся на зерновом вскармливании, и сам хлеб, в своем организме имеют в большей степени накопления липидных соединений типа омега-6. В условиях дефицита омега-3 в употребляемой пище (поскольку данные липиды содержатся, главным образом, в рыбе и морепродуктах) человеческий организм не может обеспечить свои клеточные ткани этими незаменимыми жирными кислотами. Природа, как известно, не терпит пустоты, и их место тут же занимают соединения омега-6. Поэтому в организме жителей континентальных регионов зачастую преобладает количество ненасыщенных жирных кислот типа омега-6, которые, увы, не защищают сердце и сосуды от негативных влияний.

Искусственное увеличение омега-3 губит здоровье

Добиться увеличения количества незаменимых жирных кислот типа омега-3 в организме человека пытались австралийские ученые из Университета Западного Сиднея. Они проводили серию экспериментов, в которых участвовали жители страны европеоидного типа, привыкшие питаться континентальной пищей. В их рацион в большом количестве была введена рыба и морепродукты, а также они стали получать биодобавки с липидами омега-3. У всех испытуемых достаточно быстро улучшились общие показатели здоровья, однако через 3 недели подобной диеты врачи стали замечать и побочные явления. Все они изначально выглядили, как случайные травмы — мельчайшие синяки и порезы. Однако чем дольше продолжались исследования, тем больше ученые получали тестов, подтверждающих негативное влияние омега-3. В крови всех добровольцев резко снизилось количество природных антикоагулянтов и даже небольшие ранки у них продолжали длительно кровоточить. Также это приводило к развитию серьезных гематом, причем в тех случаях, когда испытуемые привыкли ожидать лишь небольшой синяк. В общем состоянию среди тестируемых австралийцев стала наблюдаться вялость, разбитость и слабый мышечный тонус. Университетские врачи приняли решение перевести испытуемых на обычный режим питания и прекратить прием биодобавок. Также через 3 недели у всех тестируемых людей негативные последствия практически сошли на нет.

Гармоничный баланс липидов существует

Оптимальное соотношение и гармонию омега-3 и омега-6 в человеческом организме первыми сумели высчитать ученые из Дании под руководством докторов Йорна Дуерберга и Ганса Олафом Банга. На основании многолетних тестов, проводимых с 2004 года, им были составлены приблизительные рекомендации для жителей континентальных стран. В отличие от многих других «прибрежных» народов, таких как японцы, малайцы и др., у людей европеоидной внешности в организме должны преобладать именно омега-6 жирные кислоты, но омега-3, также крайне необходимы. По мнению датских специалистов, среднее соотношение омега-3 к омега-6 в рационе большинства жителей Западной и Южной Европы должно составлять 1:15. У граждан таких стран как США, Россия и государств Восточной Европы — 1:25. В силу вековых привычек питания, увеличение количества липидов омега-3 в организме у континентальных народов не приводит к улучшению их здоровья и это подтверждают большинство всех последних исследований.

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