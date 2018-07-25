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Ученые рассказали о помощи текилы в похудении
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Ученые рассказали о помощи текилы в похудении 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Оказывается, текила способствует похудение. К такому выводу пришли американские ученые.
Результаты своих исследований они продемонстрировали на ежегодной встрече Американского химического общества. Были приведены доказательства того, что популярный алкогольный напиток способствует потери веса и снижает уровень сахара в крови.
Секрет текилы заключается в агавине, содержащийся в голубой агаве, из которой делают текилу. Именно агавины снижают уровень сахара и избавляют от лишнего веса.
Теорию подтвердили экспериментом на мышах. На протяжении определенного времени грызунам в воду добавляли агавины, не меняя их диету. После чего у мышей в крови упал уровень сахара и снизился аппетит.
Ученые предупреждают, употребление алкоголя должно быть строго в умеренных количествах. Также важно подобрать правильную закуску, иначе можно нанести еще больший вред организму.
365news.biz
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