Ученые рассказали о помощи текилы в похудении

Оказывается, текила способствует похудение. К такому выводу пришли американские ученые.

Результаты своих исследований они продемонстрировали на ежегодной встрече Американского химического общества. Были приведены доказательства того, что популярный алкогольный напиток способствует потери веса и снижает уровень сахара в крови.

Секрет текилы заключается в агавине, содержащийся в голубой агаве, из которой делают текилу. Именно агавины снижают уровень сахара и избавляют от лишнего веса.

Теорию подтвердили экспериментом на мышах. На протяжении определенного времени грызунам в воду добавляли агавины, не меняя их диету. После чего у мышей в крови упал уровень сахара и снизился аппетит.

Ученые предупреждают, употребление алкоголя должно быть строго в умеренных количествах. Также важно подобрать правильную закуску, иначе можно нанести еще больший вред организму.

365news.biz