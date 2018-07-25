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Программа тренировки, которую практикует Джесика Альба, чтобы держать тело в форме
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Программа тренировки, которую практикует Джесика Альба, чтобы держать тело в форме 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Джессика Альба источает сексуальную привлекательность. Ее прекрасное тело и фантастические пропорции трудно игнорировать даже в самом широком платье. Она придерживается здорового питания, и имеет персонального тренера и фитнес-программу, которая и помогает поддерживать форму после родов.
Обучение состоит из 3-х упражнений, которые вы можете легко сделать: Первое упражнение Лягте на спину, ноги поднимите, как на первой фотографии. Опустите ногу, а другую оставляем в воздухе. Сделайте вдох и расслабьтесь. Повторите с другой ногой.
Второе упражнение. Лягте на спину, ноги немного разведены. Согните колени. Медленно поднимите вверх таз, пока он не образует угол 45 градусов.
Третье упражнение Лягте на бок, одну руку положите под голову. Ноги разведены в коленях, как на рисунке. Удерживайте 30 секунд и вернитесь в исходное положение.
Видео обучающее:
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