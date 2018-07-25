Интуитивное питание: как есть все и худеть?

Изнурительные диеты, голодовки и всевозможные пищевые ограничения часто приводят к эмоциональным срывам: наш мозг устроен так, что именно недоступного он начинает желать с удвоенной силой. При интуитивном питании, которое в принципе предполагает очень гибкую и мягкую систему коррекции своих привычек, диета гораздо проще и легче переносится. Что сделать, чтобы оставаться в хорошем настроении и терять при этом вес, да еще и поддержать здоровье? Рассказываем об основных принципах и правилах этого метода похудения.

Суть интуитивного питания

Механизм метода довольно простой. Как перейти на интуитивное питание? Понятно уже из названия — нужно внимательно слушать свои ощущения и доверять интуиции. Есть при этом нужно то, что хочется, — и тогда, когда вы чувствуете, что вам это нужно. Те, кто придерживается системы интуитивного питания, отмечают, что стресса либо нет вовсе, либо он гораздо ниже, чем при других ограничительных диетах.

Парадоксальность этого метода питания еще и в том, что довольно быстро происходит гармонизация и коррекция пищевых привычек, хотя насильного принуждения нет и никакие продукты не запрещаются, по крайней мере формально. Выбор тех или иных продуктов обуславливается знаниями о химии процессов, происходящих в организме, пониманием посылаемых в мозг эмоциональных сигналов. Например: «Мне хочется сладкого? А почему? Что конкретно со мной происходит в данный момент? Какие продукты я должен съесть, чтобы это ощущение ушло или притупилось?».

Расшифровка основных сигналов организма

Наши желания по сути являются требованием организма совершенно конкретных веществ, витаминов или микроэлементов, достаточно просто уметь их расшифровывать верно, чтобы получить с пищей действительно необходимое.

Сладкое

Когда возникает нестерпимое желание сладкого, это может свидетельствовать о том, что организму не хватает хрома или триптофана: именно этот гормон отвечает за синтез «гормона счастья» серотонина. Чтобы восполнить этот недостаток, нужно либо действительно съесть хороший шоколад с высоким содержанием какао или другую сладкую пищу, либо добавить в рацион пиколинат хрома.

Пицца, бургеры и подобный жирный фаст-фуд Этот сигнал означает, что организму явно не хватает полезных жиров. В этом случае, конечно, не стоит сразу бежать в ресторан быстрого питания. Нужно восполнить нехватку жиров полезной едой и витаминами: на столе должны появиться авокадо, красная рыба, орехи — лучше отдать предпочтение необжаренным, — хорошие растительные масла. Последние лучше всего использовать не для жарки, а в качестве заправки для тех же салатов при питании.

Желание соли может говорить о сбитом водно-солевом балансе. В этом случае нужно пить больше чистой воды каждый день и пересмотреть количество ежедневно съедаемой соли. Дело в том, что избыточно посоленные блюда вызывают не только жажду, но и дополнительную соль, что может вредно сказаться на здоровье.

Отличие подлинных потребностей от сиюминутного

Метод интуитивного питания предполагает еще и довольно высокий уровень осознанности своего поведения. Есть нужно то, чего хочется, — но только в случае чувства реального голода, которое не заглушается, например, водой. На самом деле мы очень часто зависим от ухищрений рекламы — например, ведемся на красивую картинку с изображением колбасы или на тортик, который выглядит таким соблазнительным на витрине. В состоянии настоящего голода человек будет искренне рад любой, даже не самой вкусно выглядящей, еде. Именно этим он отличается от сиюминутного желания.

Виды голода

Продолжая и развивая тему голода, можно обнаружить, что еда оказывается на столе обычно в двух случаях — по причине голода физического или же эмоционального.

Физический голод

Строго говоря, это ярко выраженная потребность организма получить питательные вещества: белки, жиры и углеводы. При таком голоде очень явственно ощущаются и физические симптомы: слабость, головокружение, бурчание в животе. В этом случае человек готов съесть все что угодно. Таким образом мы созданы чисто биологически: младенец ест материнское молоко только тогда, когда действительно голоден. Утолив голод, он не будет брать грудь матери до тех пор, пока не проголодается снова. Этот механизм очень быстро уступает место другому виду голода — эмоциональному.

Эмоциональный голод

Даже маленькие дети довольно быстро понимают, что безусловное внимание мамы можно заполучить, если закричать, словно желая есть. Тогда сосание груди становится способом эмоционального контакта. Взрослые люди очень часто «заедают» свои обиды, стрессы и плохое настроение. Таким образом возникает эффект переедания, влекущий за собой и лишние килограммы. Питание заменяет эмоции и чувства — и нужно уметь отличать одно от другого.

Социальные установки

Нас с детства приучают, что с едой нельзя играть, что ее нельзя выкидывать и все, что лежит на тарелке, должно быть обязательно съедено. Такие установки общества и семьи мешают восприятию своих истинных потребностей — и заставляют съедать больше. Между тем, если маленькому ребенку позволить выбирать, что и когда есть — он будет делать это примерно раз в два часа, и порции будут очень небольшими. Именно столько времени требуется на то, чтобы предыдущая порция еды была усвоена организмом.

Применение подобного принципа помогает довольно быстро поднять метаболизм до очень высокого уровня — что и приводит, конечно, к похудению — вместе с соблюдением других несложных правил.

Умение любить себя

При системе интуитивного питания очень важно еще и верно ощущать свое тело — в том числе осознавать его ресурс и адекватно воспринимать размеры. Так, например, стремиться похудеть до размера XS часто бесполезно и даже вредно, если ставить это просто целью, поддавшись на рекламные уловки или моду на худобу. Всегда нужно учитывать рост, возраст и конституцию: если биологически оправданный размер — М в случае довольно высокого роста, то именно его нужно взять за идеал. Такое понимание позволит относиться к своему телу с настоящей любовью, не испытывать комплексов и избавиться от переживаний «я толстый — следовательно, меня не за что любить». Как только стремящийся к похудению человек обретает покой и гармонию внутри себя — снижается уровень стресса, гормональная система начинает работать иначе — и лишний вес безвозвратно уходит словно по волшебству.

Здоровая еда и вредная еда Многие ошибочно полагают, что система интуитивного питания равносильна хаосу в пищевых привычках или потаканию постоянного желания сладостей. Особенно сильно переживают на этот счет родители детей. Но именно они демонстрируют удивительное: как только конфеты или другие сладости оказываются разрешены «официально», то после периода проверки — неужели я действительно могу есть вообще все, включая и конфеты? — дети гораздо чаще выбирают для еды пасту с курицей, а не сладости. Ограничение же всегда приводит к срывам, вызывающим внутренний протест и сильное чувство вины вплоть до настоящей ненависти к себе и своему слабому телу, которое не может удержаться от вредного бургера или шоколадного мороженого.

Пересмотр привычного набора еды Именно с пересмотра своей стандартной корзины с едой начинается переход на интуитивное питание. Если этот важный пункт пропустить, то становление гармонизации пищевых привычек займет очень долгое время. Сигналы организма будут поступать в очень искаженном виде, так что придется сделать немало ошибок — или сбрасывать вес при помощи сторонних экспертов и жестких ограничительных диет, что противоречит самому принципу интуитивного питания. Есть можно действительно все — но при этом важно понимать последствия съеденной еды. В таких случаях организм предлагает оптимальный выход самостоятельно: например, при желании мороженого предпочтение отдается натуральному сорбету, а не сладкому и жирному пломбиру. При поедании того же бургера стандартную булочку есть просто не хочется — или желание немедленной порции фастфуда заменяется удовольствием от сэндвича с хорошей рыбой на цельнозерновом хлебе.

Спорт

Формула получения и расхода калорий в интуитивном питании работает точно так же, как и в любых других диетах или пищевых системах и методах. Альтернативы спорту как способу быстрого и часто приятного сжигания лишних калорий просто нет. Можно подобрать любой из доступных видов фитнеса — или же учитывать этот момент, компенсируя невозможность или нелюбовь к спорту другой физической активностью. Например, больше ходить пешком или гулять с энергичным ребенком на площадке.

Витамины и пищевые добавки

Сбалансированное питание часто означает дополнительный прием тех витаминов и минералов, которые невозможно получить с обычной едой. Лучше всего, если выбор конкретных препаратов будет сделан после тщательного обследования и консультации с грамотным специалистом. В этом случае вы не поставите под угрозу собственное здоровье и будете ощущать себя счастливым человеком, медленно, но верно теряющим вес по системе интуитивного питания.