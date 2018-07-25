Сила в адаптогенах: 6 растительных веществ против стресса и усталости

Фанатам ЗОЖ стоит сказать спасибо за то, что они открывают для нас — ярых гедонистов и обычных лентяев — простые и эффективные способы увеличить мощность своего организма. Несколько лет все сходили с ума по суперфудам, теперь в здоровом питании новое слово — адаптогены. Они помогут справиться со стрессом, улучшат работу мозга и усилят иммунитет. Расскажу, что такое адаптогены, какие они бывают и как их использовать.

Что такое адаптогены

Адаптогены — это растительные вещества: грибы и травы, которые помогают организму адаптироваться в стрессовых условиях. Их особенность в том, что они активизируют естественный потенциал нашего тела, а не выступают в качестве допинга. У адаптогенов нет конкретного направленного действия, они помогают организму в целом. Концепцию адаптогенов предложил венгерско-канадский кардиолог Ганс Сейле. Он разделил реакцию людей на стресс на три фазы: тревогу, сопротивление, истощение. Считается, что адаптогены уменьшают реакцию организма на стресс, помогая оставаться в фазе сопротивления и не истощаться. Адаптогены стали трендом здорового питания не так давно, хотя их уникальные свойства уже не одну тысячу лет используются в медицине разных народов, в первую очередь, в восточной и аюверде.

Кому полезны адаптогены

Лекарственные растения и грибы рекомендуют принимать тем, кто живет в сложных климатических условиях или в постоянном стрессе. Адаптогены помогут легче переносить смену часового пояса, повысят защитные функции организма, предотвратят депрессию, усилят физическую и умственную выносливость. Принимать адаптогены нужно регулярно. Перед тем как попробовать то или иное средство, лучше проконсультироваться с врачом, у некоторых веществ есть побочные эффекты. В частности, препараты, содержащие спирт, не стоит пить во второй половине дня, иначе ты не сможешь уснуть. Вот несколько популярных адаптогенов. Уверена, что с некоторыми из них ты уже знакома.

Туласи или Тулси

Он же Базилик тонкоцветный. Помогает бороться с тревожностью, улучшить настроение, повысить ясность ума, а также оказывает противовоспалительное действие. Способ применения Туласи добавляют в супы или жаркое, заваривают как чай, подмешивают в смузи и напитки как сушеный порошок. Эфирное масло базилика эффективно против проблем с кожей. Для лечебного эффекта достаточно от 300 миллиграммов до 2 граммов порошка туласи в сутки.

Гриб Чага

У нас в стране он больше известен как Трутовик или березовый гриб. Он повышает иммунитет, выводит токсины, а также активно используется как средство против гастрита и язвы желудка. Способ применения Экстракт чаги рекомендуют принимать по 200-1000 миллиграммов в день. Если заваривать как чай, можно растворить одну чайную ложку сушеного гриба в чашке горячей воды.

Эта трава растет в перуанских Андах. У нас ее можно найти в виде порошка в магазинах здорового питания. Мака нормализует гормональный фон, добавляет энергии, увеличивает сексуальную активность, помогает справляться со стрессом. Способ применения Маку добавляют в коктейли и смузи. Смотри рекомендуемую дозировку на упаковке.

Родиола розовая

Она же золотой корень. Избавляет от хронической усталости и головных болей, повышает аппетит, выносливость, концентрацию. Это сильный адаптоген, который привлекает внимание многих исследователей. Опыт на молодых врачах, работающих в ночную смену, показал, что употребление родиолы розовой помогло им лучше функционировать, улучшило кратковременную память и скорость мышления. Способ применения Для улучшения физической выносливости пей 200-600 миллиграммов экстракта золотого корня в день. Хочешь повысить умственную активность — достаточно 100-500 миллиграммов.

Шисандра

Китайский лимонник один из самых безопасных адаптогенов. Он укрепляет печень и надпочечники, омолаживает кожу, улучшает выносливость организма. Лимонник применяют для лечения пневмонии. Также он облегчает симптомы аллергии. Способ применения В качестве лекарства используют плоды и семена лимонника. Ты можешь найти настойку семян лимонника, только учти, что ее лучше пить с утра.

Розмарин

Это растение больше известно как пряность, но оно тоже сильный адаптоген. Розмарин улучшает пищеварение, тонизирует, быстро снимает стресс, стимулирует мозговое кровообращение, улучшает зрение и память. Он хорошо справляется с инфекциями, поэтому эффективен при простуде. Также розмарин применяют для детоксикации печени. Способ применения В народной медицине используют листья и побеги розмарина. Сейчас на основе этого растения делают многие комбинированные препараты. Проще всего добавлять в блюда как приправу, заваривать, как чай. Кроме того, эфирное масло розмарина широко применяют в косметологии.

А как ты укрепляешь свой организм?