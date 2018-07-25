Жасмин рассказала, как ей удалось похудеть на 16 кг после третьих родов

@jasminЖасмин рассказала, как ей удалось похудеть на 16 кг после третьих родовПевица Жасмин (40) всегда была склонна к полноте. Долгие годы она с переменным успехом боролась с лишними килограммами. Жасмин не скрывает, что перепробовала массу диет, но все они давали лишь кратковременный эффект. Особенно трудно ей было приходить в форму после родов. Жасмин рассказала журналу «7 дней» , что после рождения младшего сына Мирона она поправилась на 20 килограммов. Только спустя два года удалось похудеть на 16 кг. Певица поняла, что главное в этом деле — не спешить и прислушиваться к организму:

У каждой женщины процесс восстановления занимает разное время. У меня только через год начали происходить перемены и постепенный возврат к прежним формам. На данный момент я уже добилась хороших результатов, но все еще нахожусь в процессе, стремлюсь приблизиться к своему идеальному состоянию. Во время третьей беременности я поправилась примерно на 20 килограммов, на данный момент уже удалось сбросить 16 кг!

@jasmin

Многодетная мама отказалась от диет, взвешивания порций и ужинов строго до 18:00. Вместо этого она перешла на дробное питание. Теперь актриса ест небольшими порциями пять раз в день. Жасмин исключила все жареное, жирное и мучное. Вместо сахара позволяет себе лишь мед в небольших количествах. Большинство блюд певица готовит в пароварке или духовке. Без спорта тоже не обходится: мама троих детей наняла тренера, под руководством которого занимается четыре раза в неделю. Жасмин сама признает, что никакого чудодейственного секрета в ее похудении нет. Зато подобное сбалансированное питание обязательно принесет результат — нужно лишь запастись терпением.

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Разница ДО и ПОСЛЕ видна невооруженным взглядом, @jasmin