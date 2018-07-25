Ещё
Жасмин рассказала, как ей удалось похудеть на 16 кг после третьих родов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жасмин рассказала, как ей удалось похудеть на 16 кг после третьих родов 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@jasminЖасмин рассказала, как ей удалось похудеть на 16 кг после третьих родовПевица Жасмин (40) всегда была склонна к полноте. Долгие годы она с переменным успехом боролась с лишними килограммами. Жасмин не скрывает, что перепробовала массу диет, но все они давали лишь кратковременный эффект. Особенно трудно ей было приходить в форму после родов. Жасмин рассказала журналу «7 дней», что после рождения младшего сына Мирона она поправилась на 20 килограммов. Только спустя два года удалось похудеть на 16 кг. Певица поняла, что главное в этом деле — не спешить и прислушиваться к организму:
У каждой женщины процесс восстановления занимает разное время. У меня только через год начали происходить перемены и постепенный возврат к прежним формам. На данный момент я уже добилась хороших результатов, но все еще нахожусь в процессе, стремлюсь приблизиться к своему идеальному состоянию. Во время третьей беременности я поправилась примерно на 20 килограммов, на данный момент уже удалось сбросить 16 кг!
@jasmin
Многодетная мама отказалась от диет, взвешивания порций и ужинов строго до 18:00. Вместо этого она перешла на дробное питание. Теперь актриса ест небольшими порциями пять раз в день. Жасмин исключила все жареное, жирное и мучное. Вместо сахара позволяет себе лишь мед в небольших количествах. Большинство блюд певица готовит в пароварке или духовке. Без спорта тоже не обходится: мама троих детей наняла тренера, под руководством которого занимается четыре раза в неделю. Жасмин сама признает, что никакого чудодейственного секрета в ее похудении нет. Зато подобное сбалансированное питание обязательно принесет результат — нужно лишь запастись терпением.
Читай материал минус 20 кг после родов: звезда сериала «Универ» рассекретила свою диету.
Разница ДО и ПОСЛЕ видна невооруженным взглядом, @jasmin
Лиза: последние новости
Жизель Бундхен расскажет неприглядную правду о романе с Леонардо Ди Каприо Юлия Барановская показала, с чем сочетать белые кружевные брюки Стало известно, какой подарок уже сделала принцу Джорджу королева Елизавета
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Чудо в перьях»17
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу147
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья8
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты4
На что способен обычный картофель
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:58
«Для меня странно, если женщина не умеет готовить»
Звёзды
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
00:11
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты
Звёзды
08:57
10 вещей, которых не должно быть в спальне
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение