Жасмин рассказала, как ей удалось похудеть на 16 кг после третьих родов 

@jasminЖасмин рассказала, как ей удалось похудеть на 16 кг после третьих родовПевица Жасмин (40) всегда была склонна к полноте. Долгие годы она с переменным успехом боролась с лишними килограммами. Жасмин не скрывает, что перепробовала массу диет, но все они давали лишь кратковременный эффект. Особенно трудно ей было приходить в форму после родов. Жасмин рассказала журналу «7 дней», что после рождения младшего сына Мирона она поправилась на 20 килограммов. Только спустя два года удалось похудеть на 16 кг. Певица поняла, что главное в этом деле — не спешить и прислушиваться к организму:
У каждой женщины процесс восстановления занимает разное время. У меня только через год начали происходить перемены и постепенный возврат к прежним формам. На данный момент я уже добилась хороших результатов, но все еще нахожусь в процессе, стремлюсь приблизиться к своему идеальному состоянию. Во время третьей беременности я поправилась примерно на 20 килограммов, на данный момент уже удалось сбросить 16 кг!
@jasmin
Многодетная мама отказалась от диет, взвешивания порций и ужинов строго до 18:00. Вместо этого она перешла на дробное питание. Теперь актриса ест небольшими порциями пять раз в день. Жасмин исключила все жареное, жирное и мучное. Вместо сахара позволяет себе лишь мед в небольших количествах. Большинство блюд певица готовит в пароварке или духовке. Без спорта тоже не обходится: мама троих детей наняла тренера, под руководством которого занимается четыре раза в неделю. Жасмин сама признает, что никакого чудодейственного секрета в ее похудении нет. Зато подобное сбалансированное питание обязательно принесет результат — нужно лишь запастись терпением.
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Разница ДО и ПОСЛЕ видна невооруженным взглядом, @jasmin