Осторожно: 6 неочевидных причин, почему вы сильно потеете

Если вы щедро добавляете специи в еду и пьете больше двух чашек кофе в день, не удивляйтесь, что потовые железы работают с удвоенной силой, а одежда становится мокрой в «неудобных» местах. BeautyHack собрал неочевидные причины гипергидроза и рассказал, как их устранить.

Причина №1: стресс

Если у вас никогда не потели ладошки перед кабинетом начальника, можете быть спокойны за свою нервную систему — она крепче стали. Гипергидроз при сильном волнении — нормальное явление. Повышенное потоотделение может наблюдаться даже при мысли о неприятной ситуации или, например, предстоящем серьезном разговоре. Это объясняется просто: в стрессовых ситуациях в работу включаются апокриновые железы, продуцирующие пот, содержащий липиды и протеины — идеальный субстрат для размножения бактерий. Отсюда и неприятный запах (о инъекция, помогающих устранить запах пота, читайте здесь).

Проанализируйте происходящее вокруг вас: возможно, есть фактор, заставляющий нервничать регулярно. Если это так — устраните его. Не можете самостоятельно? Добро пожаловать на терапию во избежание депрессии (постоянный стресс — одна из причин ее развития).

Причина №2: повышенная функция щитовидной железы

В данном случае у повышенной потливости есть «имя» — тиреотоксикоз. При нарушении функции щитовидной железы гипергидроз наблюдается даже когда на улице сильный «минус». Это патологическое состояние, требующее консультации со специалистом и соответствующего лечения. Если вас постоянно мучает бессонница, вы страдаете от сильной раздражительности, слабости и прочих неприятных симптомов — запишитесь к эндокринологу.

Причина №3: вегетососудистая дистония

Вегетососудистая дистония — заболевание, при котором ВНС (вегетативная нервная система) работает неправильно. Основные симптомы: колебания артериального давления, головные боли, изменение цвета кожных покровов, нарушение сердечного ритма, снижение аппетита и потливость.

Нашли совпадения хотя бы по двум пунктам? Бегом к неврологу.

Причина №4: длительный прием антибиотиков

Длительный прием антибиотиков вызывает изменение микрофлоры кишечника (подробнее о антибиотиках читайте тут). Это в свою очередь становится причиной нарушения работы ЖКТ, болей в животе, вздутия и гипергидроза. Чтобы устранить неприятные симптомы, нужно скорректировать рацион, включив в него продукты, содержащие живую культуру бактерий, либо пропить курс специальных препаратов для восстановления микрофлоры.

Причина №5: беременность

При беременности резко меняется гормональный фон. В первом триместре, пока организм к этому еще не «привык», достаточно часто наблюдается чрезмерная потливость. Это совершенно безобидное явление, не требующее лечения — достаточно соблюдать правила личной гигиены.

Причина №6: наличие острой, соленой пищи в рационе и злоупотребление кофе

Кофе, острая и пряная пища (а также алкоголь) способствуют выработке тепла — и, как результат, выделению пота, поэтому стоит сократить их потребление. В жару пейте некрепкий чай, а еще лучше — простую воду.