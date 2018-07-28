Почему шумит в ушах

Шум в ушах имеет поэтическое латинское название — тиннитус. Откуда он берется и что означает?

Тиннитус — это состояние, при котором человек слышит звон, шум, свист, шипение, гул или щелчки в ушах, хотя на самом деле этих звуков нет. Шум возникает не извне, а в нервных цепочках мозга. Механизм возникновения этой иллюзии звука пока недостаточно изучен, но вот причины возникновения этого шума специалисты уэе могут назвать.

Шум в ушах может возникнуть из-за воспалительных процессов в наружном, среднем и внутреннем ухе. Если шум не проходит долгое время, нужно обязательно обратиться к врачу. Послежствия могут быть самыми серьезными, визит лучше не откладывать.

Иногда причиной шума становится серная пробка, в этом случае также стоит обратиться в медучреждение, там помогут ее устранить и дадут рекомендации, что делать, чтобы ушная сера не скапливалась так быстро.

Часто шум в ушах возникает при атеросклерозе, здесь имеет смысл сделать УЗИ сосудов, чтобы убедиться в необходимости их лечения.

Шум в ушах может быть связан с болезнями щитовидной железы или развитием опухоли. Записаться на консультацию к эндокринологу и онкологу будет не лишним.

На шум в ушах часто жалуются пожилые люди, у них, как правило, его появление вызвано целом комплексом причин, в числе которых повышенное или пониженное давление.

Также от шума в ушах страдают люди, занятые на шумном производстве, и жители мегаполисов. Наверняка, многие из них обращали внимание на звенящую тишину на даче или в деревне вдали от города. Звенит, конечно, не тишина, а в ушах.

Специалисты советуют почаще устраивать минутки отдыха на работе и бывать в тишине, не слушать музыку на высокой громкости, регулярно измерять давление, есть поменьше соли, отказаться от курения и снизить потребление крепкого чая и кофе, а также заниматься физкультурой.