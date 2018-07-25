Гипохлоргидрия: причины, симптомы и лечение

Фото: planehealth.blogspot.comГипохлоргидрия: причины, симптомы и лечениеГипохлоргидрия является медицинским термином, обозначающим низкий уровень кислоты в желудке. Люди с гипохлоргидрией могут испытывать проблемы с пищеварением, недостатками питания и желудочно-кишечными инфекциями, но своевременно назначенное лечение может предотвратить серьезные осложнения.

Человек с низкой кислотностью желудка не способен продуцировать достаточное количество соляной кислоты (HCL). Желудочная кислота, наряду с несколькими ферментами, помогает расщеплять пищу. Другие функции этой кислоты включают:

поглощение определенных питательных веществ, таких как белок и витамин B12;

уничтожение бактерий и других патогенов в желудке, чтобы предотвратить заражение.

Причины низкой кислотности желудка

Общие причины гипохлоргидрии включают:

Возраст

Желудок вырабатывает меньше кислоты в результате старения. Люди старше 65 лет имеют наибольший риск.

Стресс

Хотя стресс может не оказывать большого влияния на продукцию желудочной кислоты, хронический стресс может способствовать данному состоянию.

Лекарственные препараты

Применение антацидов или других препаратов при кислотном рефлюксе и изжоге может уменьшить выработку в организме желудочной кислоты. Врачи зачастую назначают препараты, называемые ингибиторами протонной помпы для лечения кислотного рефлюкса, и это может вызвать гипохлоргидрию.

Бактериальная инфекция

Более 50% людей во всем мире инфицированы бактериями Helicobacter pylori (H. pylori). Эта инфекция может способствовать снижению уровню желудочной кислоты и язве желудка.

Дефицит цинка

Цинк необходим для продукции желудочной кислоты. Отсутствие этого минерала может способствовать гипохлоргидрии.

Операция на желудке

Некоторые хирургические вмешательства, включая шунтирование желудка, могут уменьшить количество кислоты, которую производит желудок.

Факторы риска

Некоторые факторы могут увеличить риск развития гипохлоргидрии:

прием препаратов, уменьшающих продукцию желудочной кислоты;

возраст старше 65 лет;

постоянный стресс;

диета, в которой отсутствует цинк;

инфекция H.pylori;

операция желудка.

Низкая кислотность желудка — симптомы

Симптомы гипохлоргидрии могут включать:

вздутие живота;

отрыжка;

газ;

изжога;

кишечные инфекции;

тошнота;

дефицит питательных веществ, включая недостатки железа и витамина B12;

непереваренная пища в кале;

слабые ногти.

Существует также связь между гипохлоргидрией и рядом других состояний, таких как:

аллергия;

аутоиммунные нарушения;

проблемы с кожей, включая акне и псориаз.

Гипохлоргидрия — диагностика

Чтобы диагностировать гипохлоргидрию, врач обычно изучит анамнез заболевания человека и проведет физический осмотр.

Врач измеряет кислотность, используя шкалу рН. Значение рН 3-5 указывает на гипохлоргидрию, уровень pH менее 3 указывает на нормальные уровни кислоты в желудке. Если значение рН больше 5, это говорит о почти полном отсутствии кислоты в желудке, которая называется ахлоргидрией.

Если результаты показывают гипохлоргидрию или ахлоргидрию, врач может назначить анализы крови, чтобы проверить ее на дефицит железа или других питательных веществ.

Низкая кислотность желудка — лечение

Лечение гипохлоргидрии зависит от основной причины. Методы лечения включают:

Антибиотики при H. pylori

Обычно врач назначает два антибиотика одновременно. Комбинация антибиотиков предотвращает развитие резистентности бактерий к одному из препаратов. Возможно потребуется проверить, сохраняются ли бактерии H. pylori после 4 недель лечения. Если они есть, врач может назначить другое сочетание препаратов.

Корректировка использования лекарственных средств

Длительное применение антацидов и ингибиторов протонной помпы может привести к гипохлоргидрированию. Врач может рекомендовать прекратить употребление препаратов или перейти на другое лечение.

Пищеварительные ферменты и добавки соляной кислоты

Человеку может помочь прием добавок HCL и фермента пепсина для повышения кислотности желудка. Этот вариант лечения может быть особенно полезен для пожилых людей, испытывающих естественное снижение уровня кислоты в желудке.

Естественные пищеварительные ферменты содержат экстракты папайи и ананаса, которые могут стимулировать выработку желудочной кислоты.

Управление стрессом

Практика йоги может уменьшить хронический стресс.

Уменьшение хронического стресса может восстановить пищеварительную функцию. Следующие изменения образа жизни могут помочь:

управление и сокращение источников стресса;

глубокое дыхание и медитация;

йога.

Изменение привычек питания

Диетические изменения могут помочь облегчить симптомы гипохлоргидрии. Избегайте продуктов, которые трудно переваривать, таких как жирные и жареные. Кроме того, тщательно пережевывайте пищу. Маленькие частицы пищи легче усваиваются в желудке. Следует избегать еды за 3 часа до сна. Это позволит организму полностью переваривать пищу и снизит риск ночной изжоги. Не ложитесь сразу после еды и не ешьте, лежа на кровати.

Устранение недостатков питательных веществ

Для продукции соляной кислоты организму необходим цинк. Продукты, богатые цинком, включают:

семена тыквы;

устрицы и крабы;

говядину и свинину;

обогащенные сухие завтраки;

запеченные бобы;

кешью.

Низкий уровень кислоты в желудке может привести к другим недостаткам, таким как недостаток железа, витамин B12 и кальций. Врач или диетолог могут рекомендовать добавки или увеличивать диетическое потребление этих питательных веществ.