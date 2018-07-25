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Мария Кравченко взбудоражила поклонников особой диетой
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Мария Кравченко взбудоражила поклонников особой диетой 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Как только артистка упомянула в блоге, что приводит фигуру в порядок благодаря особой диете, в комментариях посыпались вопросы от многочисленных поклонников.
Мария решила в двух словах рассказать об этом вполне распространенном способе похудения.
По словам звезды «Comedy Women», от лишних килограммов ее успешно спасает детокс, то есть специально разработанная система очистки организма. Кравченко тут же предупредила всех желающих обрести идеальную фигуру о том, что данный метод имеет противопоказания и подбирается индивидуально лечащим врачом.
Мария призналась, что и сама не всегда может выдержать полный курс детокса. Так в холодное время года артистка голодает максимум 1 день, но в жару ее силы воли хватает и на 5 суток. Правда, в период прохождения детокс терапии Кравченко приходится пить комплекс витаминов. Мария пообещала и дальше делиться подробностями своего способа похудения, но только в обмен на истории подписчиков об их методах очистки организма.
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