Как понять, что вам нужно есть больше

Невероятно, но это так: иногда мы не можем похудеть потому, что едим слишком мало. Если ежедневный рацион составляет меньше 1200-1500 калорий, организм впадает в стресс и вместо того, чтобы перерабатывать жир в энергию, активно его запасает — а вдруг голодные времена пришли всерьез и надолго и надо протянуть как можно большее время? Проверьте, не попали ли вы в эту ловушку!

Вы все время думаете о еде

Если вместо того, чтобы спокойно работать, вы представляете в красках будущий ужин, если во всех журналах в первую очередь обращаете внимание на фотографии еды, а вместо сексуальных фантазий ловите себя на кулинарных — вам точно надо есть чаще и больше. Просто добавьте в ежедневный рацион здоровые закуски: орехи, обезжиренный йогурт, свежие или сушеные фрукты (только без сахара и сиропа!) — и все пройдет. В том числе и лишние килограммы.

Вы постоянно пропускаете какой-то прием пищи

Чаще всего, конечно, жертвуют завтраком: с утра есть обычно хочется меньше, и поголодать немного представляется отличной идеей. Очень, очень, очень большая ошибка!

Ведь именно завтрак формирует здоровый метаболизм, и именно утренняя еда почти полностью превращается в энергию. А если мы от нее отказываемся, в итоге все равно съедаем больше — и набираем лишние килограммы.

Впрочем, пропускать обед или ужин тоже не стоит: ничего кроме стресса это вашему организму не принесет, а расстроенное тело — это всегда толстое тело. Не рискуйте и не голодайте зря, миллионы лет эволюции были совсем не для этого!

У вас изменился цикл

Самый настораживающий симптом — это изменение менструального цикла или вовсе прекращение месячных. Чаще всего это означает, что вы фактически объявили войну собственному здоровью и скоро начнутся серьезные боевые действия.

Срочно прекращайте голодать: жир необходим женскому организму и репродуктивной системе, он участвует в производстве важных половых гормонов, от которых напрямую зависит здоровье большинства систем. Не убивайте себя ради модной худобы!

У вас начинаются сильные головные боли

Это признак того, что вы едите недостаточно углеводов: именно их них организм добывает глюкозу, жизненно необходимую для нормальной работы вашего мозга.

Кстати, именно по этой причине женщины, севшие на жесткую безуглеводную диету, начинают «тупить» — мозгу просто неоткуда брать «топливо» и он переходит в экономный режим.

Если у вас начались головные боли или головокружение, срочно увеличьте долю углеводов в рационе — это жизненно важно!

Вам все время хочется спать

Еще бы не хотелось: организм давно перешел в режим запасания жира и старается тратить как можно меньше энергии, ведь никто не знает, как долго придется голодать! Обрадуйте его и себя, начните наконец нормально есть!