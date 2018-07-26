Неожиданные факторы, разрушающие сексуальную жизнь

Не связанные с интимом факторы, разрушающие сексуальную жизнь

Многие граждане склонны винить в неудачах в сексе связанные с сексуальностью явления, однако причина может скрываться в повседневных привычках. Эксперты в области интимных отношений рассказали, на что стоит обратить внимание в первую очередь, чтобы спасти секс.

Сутулость

Привычки современных граждан и зависимость от гаджетов приводят к тому, что их осанка меняется и появляется сутулость. Из-за этого человеку становится трудно принимать интересные позы в сексе, а болевые ощущения угнетают нарастающее возбуждение.

Внешность

Часто женщины не могут принять собственную внешность, если она далека от идеального для них образа. Часто проблемы зарождаются на психологическом уровне, когда человек уверен в собственной непривлекательности без видимых на то причин. Из-за этого девушки часто не могут полностью открыться партнеру, но данную проблему помогут решить психологи.

Спорт

После насыщенных занятий спортом сил на сексуальную жизнь может попросту не остаться. Помимо проблем в постели из-за энергичных тренировок может наблюдаться ухудшение настроения, сна, а также иммунитета.

Эндокринная система

Гормоны человека также имеют влияние на его сексуальную силу, а также они влияют на метаболизм, репродуктивную функцию и другие важные процессы. Если спад желания секса произошел по непонятным причинам, стоит сдать анализы для выявления сбоев работы эндокринной системы.

Отношения

Бытовые разногласия и ухудшение отношений с партнером отражаются на сексуальной жизни. Следует избавляться от неприязни и решать споры, чтобы снова разжечь сексуальную энергию в паре.

Усталость

Регулярные стрессы и усталость провоцируют нежелание заниматься сексом у большинства девушек. На либидо также может негативно сказываться недостаток сна.